Михаил Дралин и Елена Носырева зарегистрированы для участия в праймериз Политика

Пенза, 28 апреля 2017. PenzaNews. Региональный оргкомитет по проведению праймериз для последующего выдвижения от «Единой России» кандидатов в депутаты Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва зарегистрировал последних двух участников — председателя правления банка «Кузнецкий» Михаила Дралина и коммерческого директора ООО «СК «Высота» Елену Носыреву.

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При этом Михаил Дралин является действующим депутатом регионального парламента: в 2012 году он был избран по партийному списку.

Подводя итоги заявочной кампании, секретарь реготделения «Единой России», председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин, который также возглавляет оргкомитет по проведению праймериз, сообщил, что всего зарегистрировано 95 участников.

В их числе — 61 мужчина и 34 женщины. Возраст участников предварительного голосования составляет от 20 до 73 лет.

Среди тех, кто будет участвовать в праймериз — 73 члена «Единой России», пять сторонников и 17 беспартийных.

26 человек являются действующими депутатами Законодательного собрания Пензенской области.

Дебаты будут проходить до 21 мая. Единый день предварительного голосования состоится 28 мая, сообщает пресс-служба реготделения партии.