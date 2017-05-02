В Пензенской области губернатор и чиновники будут отчитываться перед населением Политика

Пенза, 2 мая 2017. PenzaNews. Губернатор, министры и главы администраций районов Пензенской области ежегодно должны отчитываться перед населением о проделанной работе. Соответствующую задачу поставил глава региона Иван Белозерцев.

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«Я поручаю руководителю аппарата [губернатора и правительства Пензенской области] Рябихиной Ларисе Юрьевне, [ее заместителю] Алексею Юрьевичу Панину до 15 мая проанализировать ход исполнения наказов избирателей, которые были мне даны в ходе предвыборной кампании губернатора Пензенской области в 2015 году, а также в период моей работы в 2016 году», — сказал он в ходе оперативного совещания в областном правительстве во вторник, 2 мая.

Иван Белозерцев добавил, что необходимо получить общую картину проделанной работы и определить наказы, которые пока по различным причинам не исполнены.

Он добавил, что с отчетами перед населением должны выступать и главы муниципальных образований, которым предстоит разъяснить, почему некоторые проблемы остаются нерешенными.

Кроме того, по мнению губернатора, публично подводить итоги своей работы должны директора школ.

«Но сразу предупреждаю: на эти отчеты часто приглашают так называемых своих знакомых, свои службы, свои структуры — муниципальные, правительственные. Таких отчетов не должно быть. Должны приходить простые граждане», — резюмировал Иван Белозерцев.