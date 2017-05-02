02:42:08 Среда, 3 мая
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

В Пензенской области губернатор и чиновники будут отчитываться перед населением

11:40 | 02.05.2017 | Политика

Печать

Пенза, 2 мая 2017. PenzaNews. Губернатор, министры и главы администраций районов Пензенской области ежегодно должны отчитываться перед населением о проделанной работе. Соответствующую задачу поставил глава региона Иван Белозерцев.

В Пензенской области губернатор и чиновники будут отчитываться перед населением

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Я поручаю руководителю аппарата [губернатора и правительства Пензенской области] Рябихиной Ларисе Юрьевне, [ее заместителю] Алексею Юрьевичу Панину до 15 мая проанализировать ход исполнения наказов избирателей, которые были мне даны в ходе предвыборной кампании губернатора Пензенской области в 2015 году, а также в период моей работы в 2016 году», — сказал он в ходе оперативного совещания в областном правительстве во вторник, 2 мая.

Иван Белозерцев добавил, что необходимо получить общую картину проделанной работы и определить наказы, которые пока по различным причинам не исполнены.

Он добавил, что с отчетами перед населением должны выступать и главы муниципальных образований, которым предстоит разъяснить, почему некоторые проблемы остаются нерешенными.

Кроме того, по мнению губернатора, публично подводить итоги своей работы должны директора школ.

«Но сразу предупреждаю: на эти отчеты часто приглашают так называемых своих знакомых, свои службы, свои структуры — муниципальные, правительственные. Таких отчетов не должно быть. Должны приходить простые граждане», — резюмировал Иван Белозерцев.
Актуальное
Читайте также
Губернатор назвал хорошим знаком решение вынести «Дружбу-2» за границы Кузнецка В Пензе инвалиды-колясочники примут участие в эстафете «Вахта памяти»
В Пензе подростки подозреваются в краже раскладушки и корыта «Транснефть» вложит 37 млн. рублей в ремонт пензенских учреждений образования
Восемь школьников из Пензенской области отправятся в «Артек» на слет юных историков В пензенском отделении «Транснефти» будет создано 400 рабочих мест
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама