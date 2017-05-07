Годовой доход председателя пензенского правительства снизился до 2,8 млн. рублей Политика

Пенза, 7 мая 2017. PenzaNews. Декларированный годовой доход председателя правительства Пензенской области Николая Симонова составил по итогам 2016 года чуть более 2 млн. 770 тыс. рублей.

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Это более чем в два раза ниже, чем за 2015-й, когда доход главы регионального правительства превысил 6,5 млн. рублей.

Также эта сумма в пять раз меньше уровня 2014 года, когда Николай Симонов, будучи генеральным директором ООО «Коломенский завод» и депутатом Законодательного собрания Пензенской области, получил доход более 14 млн. рублей.

Годовой доход супруги Николая Симонова по итогам 2016 года составил около 4 млн. 884 тыс. рублей. Это примерно на полмиллиона больше, чем годом ранее.

В собственности главы правительства Пензенской области по-прежнему находятся земельный участок площадью 600 кв. метров, жилой дом площадью 30 кв. метров, квартира площадью 140 кв. метров, а также сарай и два легковых автомобиля — «Toyota» и «Mitsubishi».

Супруга Николая Симонова, как и год назад, владеет 1/2 доли земельного участка площадью 1 тыс. 853 кв. метра, жилым домом площадью 228,6 кв. метра, двумя квартирами площадью 29,9 и 61,3 кв. метра, а также двумя нежилыми помещениями площадью 565 и 116,3 кв. метра.