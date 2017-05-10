Обнародованы сведения о доходах вице-мэров Пензы за 2016 год Политика

Пенза, 10 мая 2017. PenzaNews. Сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера заместителей главы администрации Пензы за 2016 год опубликованы на официальном сайте мэрии.

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Первый вице-мэр Сергей Волков задекларировал доход в размере свыше 1 млн. 250 тыс. рублей, его супруга — более 230 тыс. рублей.

Им принадлежит по 1/3 доли квартиры площадью 52,6 кв. метра. Кроме того, Сергей Волков владеет земельным участком площадью 1 тыс. 260 кв. метров и автомобилем «Renault Duster».

Первый вице-мэр Пензы Сергей Волков

Доход заместителя главы администрации Пензы по социальной политике и развитию местного самоуправления Владимира Попкова составил в 2016 году около 1 млн. 220 тыс. рублей.

У него в собственности находится земельный участок площадью 1 тыс. 400 кв. метров.

Вице-мэр Пензы по социальной политике и развитию местного самоуправления Владимир Попков

Вице-мэр по городскому хозяйству Юрий Ильин получил в сумме около 1,1 млн. рублей, его супруга — чуть более 64,5 тыс. рублей.

В собственности у заместителя главы администрации Пензы находится квартира площадью 62,4 кв. метра. Его супруга владеет 1/4 доли квартиры площадью 61,6 кв. метра и автомобилем «Nissan Juke».

Вице-мэр Пензы по городскому хозяйству Юрий Ильин

Годовой доход заместителя главы администрации Пензы по экономике и развитию предпринимательства Андрея Шевченко составил по итогам 2016 года около 1 млн. 180 тыс. рублей, его супруги — 960 тыс. рублей.

У него в собственности находится автомобиль «BMW X3». Его супруге принадлежат земельный участок площадью 800 кв. метров, жилой дом площадью 80 кв. метров, квартира площадью 67,1 кв. метра и автомобиль «Hyundai ix35». У одного из несовершеннолетних детей вице-мэра в собственности имеется 1/2 доли квартиры площадью 53,5 кв. метра.

Вице-мэр Пензы по экономике и развитию предпринимательства Андрей Шевченко

Заместитель главы администрации Пензы по земельным и градостроительным вопросам Ирина Ширшина задекларировала доход в размере более 1 млн. 830 тыс. рублей, ее супруг — свыше 994 тыс. рублей.

Вице-мэр Пензы по земельным и градостроительным вопросам Ирина Ширшина

Вице-мэру принадлежит квартира площадью 35,3 кв. метра. У ее супруга в собственности находится автомашина «ВАЗ-21074». Один из несовершеннолетних детей Ирины Ширшиной владеет квартирой площадью 39,6 кв. метра.