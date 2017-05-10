Обнародованы доходы начальников управлений администрации Пензы Политика

Пенза, 10 мая 2017. PenzaNews. Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера начальников управлений администрации Пензы опубликованы на сайте мэрии.

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Годовой декларированный доход начальника управления ЖКХ Пензы Андрея Гришина составил более 863 тыс. рублей. У него в собственности числятся 1/2 доли земельного участка площадью 19,2 кв. метра, 1/2 доли земельного участка площадью 400 кв. метров, квартира площадью 53 кв. метра, 1/2 доли гаража площадью 17,1 кв. метра, а также автомобили «ВАЗ-21124», «Kia Rio» и «Volkswagen Tiguan».

Начальник управления ЖКХ Пензы Андрей Гришин

Его супруга, согласно предоставленным сведениям, в 2016 году получила нулевой доход. Ей принадлежит 1/3 доли квартиры площадью 42,5 кв. метра.

Начальник управления транспорта и связи Пензы Максим Иванкин за прошлый год задекларировал доход в размере 806 тыс. рублей. Он владеет земельным участком площадью 1,2 тыс. кв. метров, жилым домом площадью 209 кв. метров и мотоциклом «ИЖ-49».

Начальник управления транспорта и связи Пензы Максим Иванкин

Его супруга получила в сумме более 2,2 млн. рублей. У нее собственности находится автомобиль «Lada Kalina».

Начальник социального управления Пензы Ирина Федонина задекларировала доход в размере более 871 тыс. рублей, ее супруг — около 361 тыс. рублей.

Начальник социального управления Пензы Ирина Федонина

В собственности у Ирины Федониной числится земельный участок площадью 555 кв. метров. Кроме того, они с супругом владеют по 1/4 доли квартиры площадью 63,4 кв. метра.

Доход начальника управления культуры Пензы Веры Фейгиной составил за 2016 год почти 3 млн. рублей. Она владеет земельным участком площадью 800 кв. метров и жилым домом площадью 125,9 кв. метра.

Начальник управления культуры Пензы Вера Фейгина

Ее супруг в 2016 году получил доход в размере около 560 тыс. рублей. У него в собственности имеются квартира площадью 84,3 кв. метра и автомобиль «Suzuki SX4».

Начальник управления образования Пензы Юрий Голодяев задекларировал доход в размере около 1,2 млн. рублей. Он владеет 1/14 доли земельного участка площадью 1 тыс. 577 кв. метров, земельным участком площадью 862 кв. метра, садовым домом площадью около 80 кв. метров и 1/2 доли квартиры площадью 40,3 кв. метра. Также ему принадлежит автомобиль «ВАЗ-2123».

Начальник управления образования Пензы Юрий Голодяев

Доход его супруги в прошлом году составил менее 190 тыс. рублей. У нее в собственности числится 1/14 доли земельного участка площадью 1 тыс. 577 кв. метров. Кроме того, супругам принадлежит квартира площадью 151,1 кв. метра.

Декларированный доход начальника финансового управления Пензы Ольги Завьялкиной составил чуть более 1 млн. рублей. Она владеет квартирой площадью 42,2 кв. метра, 1/4 доли жилого дома площадью 217 кв. метров и 1/4 доли земельного участка площадью 1 тыс. 498 кв. метров.

Начальник финансового управления Пензы Ольга Завьялкина

Ее супруг получил доход в размере около 600 тыс. рублей. У него собственности находятся 1/4 доли жилого дома площадью 217 кв. метров, 1/4 доли земельного участка площадью 1 тыс. 498 кв. метров и автомобиль «Renault Duster».

Председатель комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы Наталья Озерова задекларировала доход в размере более 930 тыс. рублей. У нее в собственности числятся земельный участок площадью 464 кв. метра, квартиры площадью 48,5 и 65,4 кв. метра, а также гараж площадью 25,2 кв. метра.

Председатель комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Пензы Наталья Озерова

Начальник управления муниципального имущества администрации Пензы Наиля Алюшева получила в 2016 году доход в размере около 865 тыс. рублей. Она владеет квартирой площадью 40,8 кв. метра.

Начальник управления муниципального имущества администрации Пензы Наиля Алюшева

Доход начальника управления градостроительства и архитектуры администрации Пензы Магомеда Агамагомедова составил около 1,3 млн. рублей, его супруги — почти 500 тыс. рублей.

Начальник управления градостроительства и архитектуры администрации Пензы Магомед Агамагомедов

В собственности у руководителя управления находится земельный участок площадью 449,9 кв. метров, у его жены — квартира площадью 193,3 кв. метра.