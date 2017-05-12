Иван Белозерцев поручил уволить главу администрации Иссинского района Политика

Пенза, 12 мая 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил освободить от должности главу администрации Иссинского района Александра Кулигина.

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«На следующей неделе главы Иссинского района не должно быть на занимаемой должности. […]. Глава района должен развивать район, радеть за развитие сельского хозяйства, за поддержку малого и среднего бизнеса, создавать рабочие места, ремонтировать дороги, решать вопросы граждан», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в правительстве региона в режиме видеоконференции в пятницу, 12 мая.

Глава региона пояснил, что незадолго до начала совещания Александр Кулигин позвонил ему и отпросился с мероприятия, так как ему было необходимо попасть на празднование дня рождения друга.

«Я в прошлом году высказал претензию к работе главы администрации Иссинского района. […] С такими главами нам не по пути», — добавил Иван Белозерцев.

Он поручил заместителю председателя правительства Пензенской области Василию Трохину в субботу, 13 мая, выехать в Иссинский район для решения данного вопроса.