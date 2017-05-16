В Пензе пройдут открытые парламентские слушания по молодежной политике
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Пенза, 16 мая 2017. PenzaNews. Открытые парламентские слушания по молодежной политике состоятся на базе Пензенского государственного университета архитектуры и строительства в пятницу, 19 мая.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
На слушания приглашены представители правительства Пензенской области, депутаты Законодательного собрания региона, активисты молодежных общественных организаций и совещательных органов.
На встрече обсудят распространение деятельности органов молодежного самоуправления на все уровни, в том числе школьный, а также возможность законодательного закрепления их статуса и определения статуса их решений.
Планируется предложить новые форматы в работе с молодежью, подходы к взаимодействию в социальных сетях и оценить перспективы развития военно-патриотического направления.
Выработанные в ходе встречи рекомендации будут направлены в Госдуму РФ, где 23 мая состоятся парламентские слушания по молодежной политике.
Как сообщили ИА «PenzaNews» в молодежном парламенте при Законодательном собрании Пензенской области, начало слушаний в ПГУАС намечено на 14.00.