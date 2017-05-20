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В Пензе зарегистрированы 9 участников праймериз для выдвижения в гордуму

11:15 | 20.05.2017 | Политика

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Пенза, 20 мая 2017. PenzaNews. Региональный оргкомитет по проведению праймериз для последующего выдвижения от «Единой России» кандидатов в депутаты Пензенской городской думы шестого созыва зарегистрировал 9 участников внутрипартийного голосования в ходе заседания, состоявшегося в минувшую пятницу, 19 мая.

В Пензе зарегистрированы 9 участников праймериз для выдвижения в гордуму

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Они будут претендовать на выдвижение в качестве кандидатов по одномандатным избирательным округам №3, №21 и №28.

Участниками праймериз стали генеральный директор АО «Радиозавод» Олег Ратников, студент Пензенского государственного технологического университета Алексей Филимонов, временно не работающий Роман Шахмартов, методист дворца детского и юношеского творчества Пензы Татьяна Дурашова, юрисконсульт отдела кадров центрального парка культуры и отдыха имени В.Г. Белинского Денис Сильных.

Кроме того, участвовать в предварительном голосовании будут директор центра занятости населения Пензы Николай Тактаров, директор детской музыкальной школы №1 Татьяна Демина, директор школы №30 Пензы Андрей Долов и генеральный директор ООО «МУП Станица» Сергей Морозов, сообщается на сайте реготделения «Единой России».
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