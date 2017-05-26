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Прекращены полномочия зампреда пензенской гордумы Георгия Тюрина

10:28 | 26.05.2017 | Политика

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Пенза, 26 мая 2017. PenzaNews. Полномочия заместителя председателя Пензенской городской думы шестого созыва Георгия Тюрина, который обвиняется в покушении на получение взятки в особо крупном размере, прекращены в ходе 34-й очередной сессии в пятницу, 26 мая.

Прекращены полномочия зампреда пензенской гордумы Георгия Тюрина

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В связи с тем, что Георгий Валерьевич [Тюрин] по объективным причинам не может исполнять свои обязанности заместителя председателя Пензенской городской думы, предлагаю прекратить его полномочия», — сказал глава Пензы Валерий Савельев, выступая по этому вопросу.

За данное решение проголосовали все 27 депутатов, присутствующих на сессии.

При этом Георгий Тюрин по-прежнему остается депутатом Пензенской городской думы.
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