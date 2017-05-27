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Советник спикера Госдумы прочтет публичную лекцию в Пензе

14:46 | 27.05.2017 | Политика

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Пенза, 27 мая 2017. PenzaNews. Советник председателя Госдумы России Вячеслава Володина, генеральный директор АНО «Институт развития парламентаризма» Алексей Чадаев прочтет публичную лекцию «От стабильности к развитию: в чем проблема?» в Пензенском государственном университете в предстоящий понедельник, 29 мая.

Советник спикера Госдумы прочтет публичную лекцию в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе ПГУ, Пенза станет третьим городом, который политолог посетит в рамках цикла подобных мероприятий — ранее он прочел лекции в Тамбове и Волгограде.

«Цель проекта — активизация диалога о логике реформ политической системы, проведенных в период правления [президента России] Владимира Путина, и укреплении институтов гражданского общества», — пояснили в вузе.

Слушатели получат ответы на вопросы о том, что необходимо сделать для формирования условий долгосрочного роста, а также что в нынешней архитектуре институтов власти мешает перейти к развитию.

Лекция начнется в зале заседаний ПГУ в корпусе №1 в 10.00.
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