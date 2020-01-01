Институт стратегирования пока недостаточно развит в России — Алексей Чадаев Политика

Пенза, 29 мая 2017. PenzaNews. Стратегическое планирование пока недостаточно хорошо развито в России. Такое мнение высказал советник председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, генеральный директор АНО «Институт развития парламентаризма» Алексей Чадаев.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Предыдущая «Стратегия-2020» [концепция долгосрочного социально-экономического развития России до 2020 года] […] реализована примерно на 20%. Не очень-то работает, получается, стратегия, но тем не менее мы продолжаем об этом думать», — сказал он, выступая с публичной лекцией «От стабильности к развитию: в чем проблема?» в Пензенском государственном университете в понедельник, 29 мая.

Политолог отметил, что стратегия рассматривается в контексте проектного будущего с учетом негативных тенденций и максимальной подготовки к различным форс-мажорам, а также она обязательно подразумевает конкретную цель.

«Существующие стратегии развития — федеральные, региональные, муниципальные, [...] есть ли там постановка цели: куда мы идем, для чего мы что-то делаем? […] Да, должна быть, но ее вы там не найдете, скорее всего. По крайней мере, ни в «Стратегии-2020», ни в большинстве проектов сегодняшней «Стратегии-2030», — отметил Алексей Чадаев.

По его словам, в этих концепциях представлена лишь программа — набор мероприятий, разложенных по времени.

«Даже на уровне жанра мы пока еще инструмент стратегирования и стратегического мышления, в общем, не очень освоили», — констатировал советник спикера Госдумы России.