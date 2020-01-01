19:41:40 Понедельник, 29 мая
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Институт стратегирования пока недостаточно развит в России — Алексей Чадаев

14:07 | 29.05.2017 | Политика

Печать

Пенза, 29 мая 2017. PenzaNews. Стратегическое планирование пока недостаточно хорошо развито в России. Такое мнение высказал советник председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, генеральный директор АНО «Институт развития парламентаризма» Алексей Чадаев.

Институт стратегирования пока недостаточно развит в России — Алексей Чадаев

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Предыдущая «Стратегия-2020» [концепция долгосрочного социально-экономического развития России до 2020 года] […] реализована примерно на 20%. Не очень-то работает, получается, стратегия, но тем не менее мы продолжаем об этом думать», — сказал он, выступая с публичной лекцией «От стабильности к развитию: в чем проблема?» в Пензенском государственном университете в понедельник, 29 мая.

Политолог отметил, что стратегия рассматривается в контексте проектного будущего с учетом негативных тенденций и максимальной подготовки к различным форс-мажорам, а также она обязательно подразумевает конкретную цель.

«Существующие стратегии развития — федеральные, региональные, муниципальные, [...] есть ли там постановка цели: куда мы идем, для чего мы что-то делаем? […] Да, должна быть, но ее вы там не найдете, скорее всего. По крайней мере, ни в «Стратегии-2020», ни в большинстве проектов сегодняшней «Стратегии-2030», — отметил Алексей Чадаев.

По его словам, в этих концепциях представлена лишь программа — набор мероприятий, разложенных по времени.

«Даже на уровне жанра мы пока еще инструмент стратегирования и стратегического мышления, в общем, не очень освоили», — констатировал советник спикера Госдумы России.
Актуальное
Читайте также
Суд отказал жителю Пензенской области в возврате предоплаты, внесенной 4 года назад Алексей Чадаев в Пензе дал рекомендации по конкуренции с крупными сетями
В пензенской областной библиотеке стартует программа «Лето с книгой» Пензенский губернатор встретился с советником спикера Госдумы
В России наметилась тенденция к укреплению роли законодателей — политолог В Пензе 30 мая объявят победителей конкурса «Мой выбор — жизнь и здоровье»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама