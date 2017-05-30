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Досрочно прекращены полномочия нижнеломовского депутата Андрея Марфина

18:17 | 30.05.2017 | Политика

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Пенза, 30 мая 2017. PenzaNews. Полномочия депутата собрания представителей Нижнеломовского района Пензенской области третьего созыва Андрея Марфина прекращены досрочно в связи с непредставлением сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя, своей супруги и несовершеннолетнего ребенка за 2016 год.

Досрочно прекращены полномочия нижнеломовского депутата Андрея Марфина. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, после выявления нарушения требований законодательства о противодействии коррупции прокурор внес в собрание представителей представление об его устранении.

«По результатам его рассмотрения решением собрания представителей Нижнеломовского района от 24 мая 2017 года полномочия депутата собрания представителей третьего созыва от избирательного округа №14 Марфина досрочно прекращены», — пояснила собеседница агентства.

Согласно сведениям, опубликованным на сайте избирательной комиссии Пензенской области, Андрей Марфин был выдвинут для участия в выборах депутатов собрания представителей региональным отделением партии «Единой России».
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