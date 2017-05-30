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Валерий Лидин прокомментировал участие в праймериз единоросса, севшего за руль пьяным

19:58 | 30.05.2017 | Политика

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Пенза, 30 мая 2017. PenzaNews. Секретарь реготделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин прокомментировал участие в праймериз депутата регионального парламента, директора ООО «Никольский хлеб» Юрия Старкина, который в начале 2017 года попался на езде в нетрезвом виде, за что был оштрафован на 30 тыс. рублей и лишен водительского удостоверения на 1,5 года.

Валерий Лидин прокомментировал участие в праймериз единоросса, севшего за руль пьяным

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Это не уголовное преступление. Это административное наказание, которое повлекло штрафные санкции на него как гражданина Российской Федерации», — сказал Валерий Лидин, отвечая на вопросы журналистов по окончании совещания, посвященного предварительным итогам праймериз, которое состоялось в штабе пензенских единороссов во вторник, 30 мая.

«С каждым это может случиться», — добавил он.

Валерий Лидин особо подчеркнул, что Юрий Старкин заслужил доверие жителей Никольска.

«Он делает все возможное, чтобы обращения к нему как к депутату [Законодательного собрания Пензенской области] в полном объеме все выполнялись, и они выполняются. […] Уровень доверия к нему как к действующему депутату очень высокий, и этот уровень доверия подтвердился на внутрипартийном голосовании жителями этого избирательного округа», — отметил лидер пензенских единороссов.
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