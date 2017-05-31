В Пензенской области подведены итоги праймериз «Единой России» Политика

Пенза, 31 мая 2017. PenzaNews. Региональный оргкомитет по проведению праймериз озвучил итоги предварительного голосования для последующего выдвижения от «Единой России» кандидатов в депутаты Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва.

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Голосование являлось рейтинговым. Любой житель региона мог поддержать одного или нескольких из 95 зарегистрированных участников праймериз.

Согласно официальным данным, явка составила 11,3%, на счетные участки пришли более 125 тыс. человек.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе реготделения «Единой России», список кандидатов в областное Законодательное собрание будет сформирован по итогам партийной конференции, которая состоится в Пензе в начале июля.

Итоги праймериз «Единой России» для последующего выдвижения от «Единой России» кандидатов в депутаты Законодательного собрания Пензенской области по региональным группам областного списка:

Региональная группа №1

Супиков Вадим Николаевич (67,99%)

Куприна Яна Владимировна (47,98%)

Куроедов Олег Александрович (47,51%)

Региональная группа №2

Лисин Михаил Николаевич (51,99%)

Дубовицкая Светлана Владимировна (40,79%)

Абрамов Алексей Вячеславович (37,88%)

Романченко Владимир Николаевич (35,54%)

Потанина Екатерина Евгеньевна (34,48%)

Региональная группа №3

Егоров Сергей Николаевич (60,99%)

Лазуткина Юлия Викторовна (52,01%)

Назарова Наталья Александровна (43,01%)

Абрашкин Александр Витальевич (40%)

Региональная группа №4

Гуляков Александр Дмитриевич (64,52%)

Скобей Сергей Николаевич (49,43%)

Краснов Иван Витальевич (46,89%)

Асеева Галина Леонидовна (42%)

Цицулина Людмила Васильевна (38%)

Региональная группа №5

Кондрашин Виктор Викторович (66,98%)

Казаков Сергей Владимирович (51,98%)

Минцева Лилия Викторовна (40%)

Атяшкин Иван Александрович (38,51%)

Региональная группа №6

Космачев Вячеслав Владимирович (61%)

Тощев Федор Викторович (59,5%)

Шептунова Ольга Николаевна (43%)

Сергеева Вера Сергеевна (40%)

Носырева Елена Анатольевна (39,68%)

Васильков Алексей Александрович (38,16%)

Региональная группа №7

Еремкин Александр Иванович (60,3%)

Воронина Ирина Владимировна (47,01%)

Безрукова Ульяна Александровна (41,01%)

Никитин Владислав Валерьевич (37,99%)

Кузнецов Данила Андреевич (35,99%)

Региональная группа №8

Букин Олег Васильевич (58,95%)

Баранов Евгений Александрович (57,85%)

Баскаков Сергей Владимирович (46,47%)

Шошкин Виктор Васильевич (45,09%)

Региональная группа №9

Макаров Николай Иванович (65,6%)

Котов Николай Васильевич (63,23%)

Калинин Вадим Михайлович (47,19%)

Греднев Роман Васильевич (44,82%)

Малкина Галина Викторовна (41,45%)

Региональная группа №10

Лидин Валерий Кузьмич (71,01%)

Марьин Алексей Владимирович (42%)

Региональная группа №11

Чернышов Василий Егорович (58,6%)

Агеева Елена Николаевна (42,71%)

Горячкина Ирина Михайловна (39,75%)

Региональная группа №12

Боринштейн Вадим Изяевич (64%)

Юрлов Николай Петрович (47,45%)

Толов Антон Андреевич (39,83%)

Региональная группа №13

Вдонин Владимир Васильевич (58,99%)

Спирина Наталия Валерьевна (46,02%)

Мошкина Ольга Евгеньевна (41,87%)

Жукова Лариса Владимировна (41%)

Региональная группа №14

Рузманова Любовь Евгеньевна (59,23%)

Самсонова Елена Александровна (45,87%)

Комина Екатерина Владимировна (43,88%)

Епанчин Игорь Анатольевич (37,89%)

Региональная группа №15

Дралин Михаил Александрович (60,99%)

Агишев Рустям Аипович (45,99%)

Улыбин Роман Анатольевич (43%)

Гурьянова Татьяна Викторовна (42,5%)

Храмова Марина Евгеньевна (40%)

Региональная группа №16

Африканов Вениамин Викторович (62,6%)

Абдуллина Диана Алиевна (43,42%)

Ершова Ольга Викторовна (42,61%)

Ущев Алексей Викторович (42,41%)

Якушов Павел Захарович (41,19%)

Региональная группа №17

Акчурин Ильдар Анвярович (66,15%)

Полукаров Владимир Васильевич (59,45%)

Аитов Илнур Искяндярович (45,44%)

Региональная группа №18

Климов Александр Владимирович (52%)

Гаранина Наталья Владимировна (45%)

Салкевич Константин Александрович (43%)

Зиновьева Ирина Викторовна (40%)

Итоги праймериз «Единой России» для последующего выдвижения от «Единой России» кандидатов в депутаты Законодательного собрания Пензенской области по одномандатным избирательным округам:

округ №1 — Супиков Вадим Николаевич (67,99%), Шахов Михаил Анатольевич (34,98%);

округ №2 — Чистякова Ольга Александровна (58,46%), Комраков Дмитрий Александрович (40,63%), Якушик Павел Викторович (32,45%);

округ №3 — Егоров Сергей Николаевич (62%), Медведев Антон Александрович (38%);

округ №4 — Гуляков Александр Дмитриевич (64,52%), Цицулина Людмила Васильевна (38%);

округ №5 — Кочетков Олег Александрович (63,53%), Евграфова Светлана Владимировна (43,37%);

округ №6 — Тощев Федор Викторович (61%), Космачев Вячеслав Владимирович (60%), Сорокин Сергей Викторович (42,97%);

округ №7 — Лукьянов Николай Васильевич (59,53%), Кузнецов Данила Андреевич (40,47%);

округ №8 — Букин Олег Васильевич (58,95%), Баранов Евгений Александрович (57,85%), Шошкин Виктор Васильевич (45,06%);

округ №9 — Макаров Николай Иванович (65,71%), Котов Николай Васильевич (63,34%), Калинин Вадим Михайлович (47,78%);

округ №10 — Кулагин Борис Николаевич (64,44%), Марьин Алексей Владимирович (42%);

округ №11 — Глухова Людмила Васильевна (64,46%), Горячкина Ирина Михайловна (39,73%);

округ №12 — Ванюшин Сергей Петрович (62,55%), Юрлов Николай Петрович (47,52%), Толов Антон Андреевич (38,84%);

округ №13 — Ломовцев Александр Иванович (62%), Калинин Сергей Иванович (43%);

округ №14 — Петров Дмитрий Иванович (62,29%), Самсонова Елена Александровна (45,89%);

округ №15 — Борисов Игорь Николаевич (62,13%), Улыбин Роман Анатольевич (43,01%);

округ №16 — Старкин Юрий Серафимович (64,75%), Богомолова Полина Васильевна (38,44%);

округ №17 — Акчурин Ильдар Анвярович (66,15%), Акчурина Наталия Васильевна (47,42%), Аитов Илнур Искяндярович (42%);

округ №18 — Кириллов Владимир Павлович (61%), Кузьмичева Алла Геннадьевна (42%).