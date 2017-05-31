В Пензенской области подведены итоги праймериз «Единой России»
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Пенза, 31 мая 2017. PenzaNews. Региональный оргкомитет по проведению праймериз озвучил итоги предварительного голосования для последующего выдвижения от «Единой России» кандидатов в депутаты Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Голосование являлось рейтинговым. Любой житель региона мог поддержать одного или нескольких из 95 зарегистрированных участников праймериз.
Согласно официальным данным, явка составила 11,3%, на счетные участки пришли более 125 тыс. человек.
Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе реготделения «Единой России», список кандидатов в областное Законодательное собрание будет сформирован по итогам партийной конференции, которая состоится в Пензе в начале июля.
Итоги праймериз «Единой России» для последующего выдвижения от «Единой России» кандидатов в депутаты Законодательного собрания Пензенской области по региональным группам областного списка:
Региональная группа №1
Супиков Вадим Николаевич (67,99%)
Куприна Яна Владимировна (47,98%)
Куроедов Олег Александрович (47,51%)
Региональная группа №2
Лисин Михаил Николаевич (51,99%)
Дубовицкая Светлана Владимировна (40,79%)
Абрамов Алексей Вячеславович (37,88%)
Романченко Владимир Николаевич (35,54%)
Потанина Екатерина Евгеньевна (34,48%)
Региональная группа №3
Егоров Сергей Николаевич (60,99%)
Лазуткина Юлия Викторовна (52,01%)
Назарова Наталья Александровна (43,01%)
Абрашкин Александр Витальевич (40%)
Региональная группа №4
Гуляков Александр Дмитриевич (64,52%)
Скобей Сергей Николаевич (49,43%)
Краснов Иван Витальевич (46,89%)
Асеева Галина Леонидовна (42%)
Цицулина Людмила Васильевна (38%)
Региональная группа №5
Кондрашин Виктор Викторович (66,98%)
Казаков Сергей Владимирович (51,98%)
Минцева Лилия Викторовна (40%)
Атяшкин Иван Александрович (38,51%)
Региональная группа №6
Космачев Вячеслав Владимирович (61%)
Тощев Федор Викторович (59,5%)
Шептунова Ольга Николаевна (43%)
Сергеева Вера Сергеевна (40%)
Носырева Елена Анатольевна (39,68%)
Васильков Алексей Александрович (38,16%)
Региональная группа №7
Еремкин Александр Иванович (60,3%)
Воронина Ирина Владимировна (47,01%)
Безрукова Ульяна Александровна (41,01%)
Никитин Владислав Валерьевич (37,99%)
Кузнецов Данила Андреевич (35,99%)
Региональная группа №8
Букин Олег Васильевич (58,95%)
Баранов Евгений Александрович (57,85%)
Баскаков Сергей Владимирович (46,47%)
Шошкин Виктор Васильевич (45,09%)
Региональная группа №9
Макаров Николай Иванович (65,6%)
Котов Николай Васильевич (63,23%)
Калинин Вадим Михайлович (47,19%)
Греднев Роман Васильевич (44,82%)
Малкина Галина Викторовна (41,45%)
Региональная группа №10
Лидин Валерий Кузьмич (71,01%)
Марьин Алексей Владимирович (42%)
Региональная группа №11
Чернышов Василий Егорович (58,6%)
Агеева Елена Николаевна (42,71%)
Горячкина Ирина Михайловна (39,75%)
Региональная группа №12
Боринштейн Вадим Изяевич (64%)
Юрлов Николай Петрович (47,45%)
Толов Антон Андреевич (39,83%)
Региональная группа №13
Вдонин Владимир Васильевич (58,99%)
Спирина Наталия Валерьевна (46,02%)
Мошкина Ольга Евгеньевна (41,87%)
Жукова Лариса Владимировна (41%)
Региональная группа №14
Рузманова Любовь Евгеньевна (59,23%)
Самсонова Елена Александровна (45,87%)
Комина Екатерина Владимировна (43,88%)
Епанчин Игорь Анатольевич (37,89%)
Региональная группа №15
Дралин Михаил Александрович (60,99%)
Агишев Рустям Аипович (45,99%)
Улыбин Роман Анатольевич (43%)
Гурьянова Татьяна Викторовна (42,5%)
Храмова Марина Евгеньевна (40%)
Региональная группа №16
Африканов Вениамин Викторович (62,6%)
Абдуллина Диана Алиевна (43,42%)
Ершова Ольга Викторовна (42,61%)
Ущев Алексей Викторович (42,41%)
Якушов Павел Захарович (41,19%)
Региональная группа №17
Акчурин Ильдар Анвярович (66,15%)
Полукаров Владимир Васильевич (59,45%)
Аитов Илнур Искяндярович (45,44%)
Региональная группа №18
Климов Александр Владимирович (52%)
Гаранина Наталья Владимировна (45%)
Салкевич Константин Александрович (43%)
Зиновьева Ирина Викторовна (40%)
Итоги праймериз «Единой России» для последующего выдвижения от «Единой России» кандидатов в депутаты Законодательного собрания Пензенской области по одномандатным избирательным округам:
округ №1 — Супиков Вадим Николаевич (67,99%), Шахов Михаил Анатольевич (34,98%);
округ №2 — Чистякова Ольга Александровна (58,46%), Комраков Дмитрий Александрович (40,63%), Якушик Павел Викторович (32,45%);
округ №3 — Егоров Сергей Николаевич (62%), Медведев Антон Александрович (38%);
округ №4 — Гуляков Александр Дмитриевич (64,52%), Цицулина Людмила Васильевна (38%);
округ №5 — Кочетков Олег Александрович (63,53%), Евграфова Светлана Владимировна (43,37%);
округ №6 — Тощев Федор Викторович (61%), Космачев Вячеслав Владимирович (60%), Сорокин Сергей Викторович (42,97%);
округ №7 — Лукьянов Николай Васильевич (59,53%), Кузнецов Данила Андреевич (40,47%);
округ №8 — Букин Олег Васильевич (58,95%), Баранов Евгений Александрович (57,85%), Шошкин Виктор Васильевич (45,06%);
округ №9 — Макаров Николай Иванович (65,71%), Котов Николай Васильевич (63,34%), Калинин Вадим Михайлович (47,78%);
округ №10 — Кулагин Борис Николаевич (64,44%), Марьин Алексей Владимирович (42%);
округ №11 — Глухова Людмила Васильевна (64,46%), Горячкина Ирина Михайловна (39,73%);
округ №12 — Ванюшин Сергей Петрович (62,55%), Юрлов Николай Петрович (47,52%), Толов Антон Андреевич (38,84%);
округ №13 — Ломовцев Александр Иванович (62%), Калинин Сергей Иванович (43%);
округ №14 — Петров Дмитрий Иванович (62,29%), Самсонова Елена Александровна (45,89%);
округ №15 — Борисов Игорь Николаевич (62,13%), Улыбин Роман Анатольевич (43,01%);
округ №16 — Старкин Юрий Серафимович (64,75%), Богомолова Полина Васильевна (38,44%);
округ №17 — Акчурин Ильдар Анвярович (66,15%), Акчурина Наталия Васильевна (47,42%), Аитов Илнур Искяндярович (42%);
округ №18 — Кириллов Владимир Павлович (61%), Кузьмичева Алла Геннадьевна (42%).