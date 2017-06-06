В Минске состоялась встреча Александра Лукашенко и Ивана Белозерцева Политика

Пенза, 6 июня 2017. PenzaNews. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и представители делегации Пензенской области, которую возглавляет губернатор Иван Белозерцев, обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в ходе встречи, состоявшейся во дворце независимости в Минске во вторник, 6 июня.

Фото: Pnzreg.ru

Они обменялись предложениями по развитию промышленных, торговых и сельскохозяйственных связей между регионами дружественных стран.

Александр Лукашенко отметил, что видит хорошие перспективы для развития производств на территории Белоруссии и России.

«Наших рынков здесь, а в перспективе мировых рынков по продуктам питания, одежде, по другим направлениям, техники даже, на всех хватит. Спрос будет только расти. Поэтому вы на нас можете рассчитывать», — сказал он.

Президент Белоруссии подчеркнул, что открыт для плодотворного сотрудничества.

«Вы должны знать, что вы приехали, как к себе домой. Мы вас с большим удовольствием здесь встречаем и готовы оказать всяческое содействие не только потому, что заинтересованы в сотрудничестве с вами, а просто потому, что мы родные люди, и жить нам вместе долгие времена. Поэтому я всегда приветствую губернаторов, которые в свое время спасли наш союз — Беларуси и России. Всегда с ними встречаюсь. Знайте, что если мы что-то сможем сделать для вас, для россиян, мы с большим удовольствием это сделаем», — сказал Александр Лукашенко.

Он добавил, что Пензенская область является для страны надежным партнером — в регионе успешно работают дилерские центры предприятий «Амкодор», «Гомсельмаш», «Оршанский инструментальный завод», а также реализуются проекты промышленной кооперации, в частности на завод «ГрАЗ» поставляются шасси «Минского автозавода» для коммунальной техники, а на «Пензадизельмаш» — белорусские комплектующие для дизельных генераторов.

В свою очередь Иван Белозерцев поблагодарил Александра Лукашенко за гостеприимство и отметил, что Пензенскую область с регионами Беларуси связывают давние и прочные экономические, научно-технические и культурные отношения.

«Наши деловые контакты актуальны в сельскохозяйственном машиностроении, автомобилестроении, производстве бытовой техники и медицинского оборудования, а также в сфере лесопереработки. [...] Мы можем создавать новые направления сотрудничества, значительно увеличивать объем двустороннего товарооборота, усиливать кооперацию между промышленными предприятиями», — отметил он.

Иван Белозерцев добавил, что видит перспективу взаимодействия в сфере машиностроения и электронных систем.

«В рамках уже состоявшихся деловых контактов белорусских коллег заинтересовали наши мобильные и стационарные системы охранной безопасности, разработки пензенских IT-компаний, оборудование для нефтяной и горнодобывающей промышленности, автоматизированные системы управления, светотехническая продукция, а также контрольно-измерительные приборы», — пояснил он.

Губернатор выразил готовность рассматривать предложения белорусских производителей автомобилестроительной отрасли, инициативы в сфере кооперации выпуска сельхозтехники и сотрудничество в области биомедицины, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.