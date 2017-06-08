В Заречном будет сформирован молодежный парламент Политика

Заречный, 8 июня 2017. PenzaNews. Молодежный парламент будет сформирован при собрании представителей Заречного Пензенской области.

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В настоящее время подготовлен список кандидатов на вхождение в его состав, которые были определены по результатам городского молодежного форума.

Планируется, что членами молодежного парламента станут 24 человека в возрасте от 14 до 35 лет.

Они смогут активно участвовать в формировании молодежной политики, затрагивающей самые разные сферы жизни, попробовать силы в поиске решений ряда актуальных вопросов, касающихся проблем молодой семьи, первого трудового старта и возможностей карьерного роста.

Ожидается, что в результате этой деятельности в Заречном появится больше городских проектов, инициированных представителями молодого поколения.

Окончательный состав молодежного парламента будет утвержден на ближайшей сессии собрания представителей, а первое заседание проведут во второй половине июня, сообщает управление общественных связей Заречного.