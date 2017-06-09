Вадим Боринштейн награжден почетным знаком «За заслуги в развитии парламентаризма» Политика

Пенза, 9 июня 2017. PenzaNews. Депутат Законодательного собрания Пензенской области, директор МУП «Пензгорстройзаказчик» Вадим Боринштейн награжден почетным знаком Совета Федерации РФ «За заслуги в развитии парламентаризма».

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«Всю свою деятельность Боринштейн Вадим Изяевич направляет на развитие Пензенской области, достойно несет звание депутата Заксобрания Пензенской области, активно работает со своими избирателями, всячески старается сделать более комфортной и достойной жизнь как своих избирателей, так и нашей губернии в целом», — отметил член Совета Федерации РФ Алексей Дмитриенко в ходе 45-й очередной сессии регионального парламента, состоявшейся в пятницу, 9 июня.

Он отметил, что предложение отметить Вадима Боринштейна почетным знаком было единогласно одобрено на совете палат Совета Федерации.

В свою очередь председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин добавил, что депутаты Александр Ломовцев и Владимир Колесников удостоены грамот Госдумы РФ и приглашены на торжественную церемонию награждения в Москве.