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Вадим Боринштейн награжден почетным знаком «За заслуги в развитии парламентаризма»

13:31 | 09.06.2017 | Политика

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Пенза, 9 июня 2017. PenzaNews. Депутат Законодательного собрания Пензенской области, директор МУП «Пензгорстройзаказчик» Вадим Боринштейн награжден почетным знаком Совета Федерации РФ «За заслуги в развитии парламентаризма».

Вадим Боринштейн награжден почетным знаком «За заслуги в развитии парламентаризма»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Всю свою деятельность Боринштейн Вадим Изяевич направляет на развитие Пензенской области, достойно несет звание депутата Заксобрания Пензенской области, активно работает со своими избирателями, всячески старается сделать более комфортной и достойной жизнь как своих избирателей, так и нашей губернии в целом», — отметил член Совета Федерации РФ Алексей Дмитриенко в ходе 45-й очередной сессии регионального парламента, состоявшейся в пятницу, 9 июня.

Он отметил, что предложение отметить Вадима Боринштейна почетным знаком было единогласно одобрено на совете палат Совета Федерации.

В свою очередь председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин добавил, что депутаты Александр Ломовцев и Владимир Колесников удостоены грамот Госдумы РФ и приглашены на торжественную церемонию награждения в Москве.
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