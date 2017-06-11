В Пензе обнародованы доходы глав областных управлений и департаментов Политика

Пенза, 11 июня 2017. PenzaNews. Сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей управлений и департаментов Пензенской области за 2016 год опубликованы на официальных сайтах ведомств.

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Начальник управления общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области Валерий Муругов получил доход в размере около 1,6 млн. рублей.

Начальник управления общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в регионе

Ему принадлежат земельный участок площадью 495 кв. метров, гараж и два автомобиля — «Mazda Premacy» и «Toyota Duet». Кроме того, Валерий Муругов и его супруга владеют по 1/3 доли квартиры площадью 43,6 кв. метра.

Доход начальника департамента государственного имущества Пензенской области Андрея Кудинова превысил 1,3 млн. рублей, его супруги — 360 тыс. рублей.

Начальник департамента государственного имущества Пензенской области Андрей Кудинов

Глава департамента имеет в собственности квартиру площадью 87,2 кв. метра, по 1/2 доли квартир площадью 54 и 29,5 кв. метра, гараж, два садовых дома площадью 40 и 16 кв. метров, два садовых земельных участка площадью 800 и 600 кв. метров, а также автомобиль «ВАЗ-2103» и прицеп.

Супруга Андрея Кудинова владеет двумя квартирами площадью 75 и 111,1 кв. метра, 1/2 доли квартиры площадью 29,5 кв. метра, а также двумя автомашинами — «Mitsubishi Pajero Sport» и «Ford Taurus».

Начальник управления по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области Сергей Мокроусов также задекларировал годовой доход в размере свыше 1,3 млн. рублей.

Начальник управления по регулированию контрактной системы и закупкам региона Сергей Мокроусов

Объектов недвижимости и транспортных средств ни у него в собственности, ни у его несовершеннолетнего ребенка не значится.

Начальник управления государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники – главный государственный жилищный инспектор Пензенской области Инна Левченко заработала по итогам 2016 года около 1,3 млн. рублей.

Начальник Госжилстройтехинспекции Пензенской области Инна Левченко

Ей принадлежит квартира площадью 87,2 кв. метра.

Начальник управления ЗАГС Пензенской области Лариса Кривозубова получила годовой доход в размере 1,1 млн. рублей.

Начальник управления ЗАГС Пензенской области Лариса Кривозубова

На праве собственности ей принадлежат два земельных участка площадью 50 тыс. и 600 кв. метров, дом площадью 67,5 кв. метра, баня, 1/2 доли квартиры площадью 60,4 кв. метра, квартира площадью 50,1 кв. метра и автомобиль «Renault Sandero Stepway».

Начальник управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области Наталья Клак задекларировала доход в размере около 1,1 млн. рублей, ее супруг — свыше 1 млн. рублей.

Начальник управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области Наталья Клак

Руководителю ведомства принадлежит две квартиры площадью 30,7 и 57 кв. метров, а также 1/4 доли квартиры площадью 23,7. Супруг Натальи Клак владеет тремя квартирами площадью 56,4, 31 и 30,6 кв. метра, 1/2 доли квартиры площадью 23,7 кв. метра, гаражом площадью около 60 кв. метров и автомобилем «Opel Antara». У двоих несовершеннолетних детей начальника управления также имеется по 1/4 доли квартиры площадью 23,7 кв. метра.

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Михаил Панюхин получил годовой доход в размере более 1 млн. рублей, его супруга — менее 400 тыс. рублей.

Начальник управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области Михаил Панюхин

Им принадлежит по 1/3 доли квартиры площадью 61,8 кв. метра. Также в собственности у Михаила Панюхина имеется 9/10 доли квартиры площадью 62,1 кв. метра.

Доход председателя комитета Пензенской области по охране памятников истории и культуры Сергея Муштакова-Лентовского составил около 930 тыс. рублей, его супруги — около 430 тыс. рублей.

Председатель комитета Пензенской области по охране памятников истории и культуры Сергей Муштаков-Лентовский

Чиновнику и его жене принадлежит квартира площадью 53,3 кв. метра — 1/3 и 2/3 доли соответственно. Кроме того, у супругов и двоих несовершеннолетних детей, один из которых получил доход в размере 2,9 тыс. рублей, в собственности имеется по 1/4 доли квартиры площадью 39,4 кв. метра. Помимо этого, у жены Сергея Муштакова-Лентовского есть автомобиль «Renault Sandero Stepway».

Начальник управления ветеринарии – главный государственный ветеринарный инспектор Пензенской области Михаил Максимов задекларировал доход в размере свыше 830 тыс. рублей, его супруга более 180 тыс. рублей.

Начальник управления ветеринарии Пензенской области Михаил Максимов

Михаил Максимов владеет автомобилем «УАЗ», его жена — земельным участком площадью 1 тыс. 446 кв. метров и жилым домом площадью 101,2 кв. метра.

Начальник департамента градостроительства и архитектуры – главный архитектор Пензенской области Леонид Иоффе, который в прошлом году возглавлял управление архитектуры и строительства регионального Минстроя, заработал менее 820 тыс. рублей, его супруга — около 66 тыс. рублей.

Начальник департамента градостроительства и архитектуры – главный архитектор Пензенской области Леонид Иоффе

У чиновника в собственности имеются жилой дом площадью 63,2 кв. метра, земельный участок площадью 1 тыс. 150 кв. метров, нежилое помещение площадью около 17 кв. метров. Кроме того, вместе с супругой он владеет автомобилем «BMW X5».

Начальник управления информационных технологий и связи Пензенской области Алексей Костин, который в 2016 году работал в региональном Минпроме в ранге начальника управления информатизации, заработал около 800 тыс. рублей.

Начальник управления информационных технологий и связи Пензенской области Алексей Костин

Ему, его супруге и несовершеннолетнему ребенку принадлежит квартира площадью 76,5 кв. метра — по 2/10, 7/10 и 1/10 доли соответственно. Кроме того, у Алексея Костина имеется автомобиль «Ford Focus».

Доход исполняющего обязанности начальника департамента информационной политики и СМИ Пензенской области Евгения Сиротского, который был назначен на эту должность в октябре, составил по итогам 2016 года около 720 тыс. рублей, его супруги — менее 130 тыс. рублей.

И.о. начальника департамента информационной политики и СМИ Пензенской области Евгений Сиротский

В собственности у Евгения Сиротского находятся земельный участок площадью 1 тыс. 392 кв. метра, дача площадью 36 кв. метров, а также по 1/2 доли квартир площадью 59,5 и 34,6 кв. метра. Его супруге принадлежит 1/2 доли квартиры площадью 59,5 кв. метра.

Председатель комитета по делам архивов Пензенской области Зуфяр Бибарсов

Данные о доходах и собственности Зуфяра Бибарсова, который возглавляет созданный в начале 2017 года комитет по делам архивов Пензенской области, пока не представлены.