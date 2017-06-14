21:45:00 Среда, 14 июня
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Устав Пензы планируется изменить

20:20 | 14.06.2017 | Политика

Печать

Пенза, 14 июня 2017. PenzaNews. Члены постоянной комиссии гордумы по местному самоуправлению, контролю за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления обсудили внесение изменений и дополнений в устав Пензы в ходе заседания, состоявшегося в среду, 14 июня.

Устав Пензы планируется изменить

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба гордумы, они касаются, в частности, случая, когда контракт с главой администрации Пензы может быть расторгнут в судебном порядке на основании заявления высшего должностного лица субъекта РФ — губернатора — в связи с несоблюдением ограничений, запретов и неисполнением обязанностей, установленных законом «О противодействии коррупции».

Планируется, что предлагаемые изменения будут рассмотрены на публичных слушаниях в предстоящую пятницу, 16 июня.

Окончательное решение депутаты примут на очередной сессии.
Актуальное
Читайте также
В Пензенской области подвели итоги акции «Судебные приставы – детям» Трое жителей Подмосковья обвиняются в серии краж из офисов и магазинов Пензы
В Пензенской области инкассатор подозревается в присвоении почти 2 млн. рублей Участок трассы М5 в районе поворота к Победе временно перекроют 15–16 июня
Проверка организована по факту побега осужденного из колонии-поселения под Пензой Яровой сев в Пензенской области проведен на площади более 920 тыс. га
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама