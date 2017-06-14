Устав Пензы планируется изменить Политика

Пенза, 14 июня 2017. PenzaNews. Члены постоянной комиссии гордумы по местному самоуправлению, контролю за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления обсудили внесение изменений и дополнений в устав Пензы в ходе заседания, состоявшегося в среду, 14 июня.

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Как сообщает пресс-служба гордумы, они касаются, в частности, случая, когда контракт с главой администрации Пензы может быть расторгнут в судебном порядке на основании заявления высшего должностного лица субъекта РФ — губернатора — в связи с несоблюдением ограничений, запретов и неисполнением обязанностей, установленных законом «О противодействии коррупции».

Планируется, что предлагаемые изменения будут рассмотрены на публичных слушаниях в предстоящую пятницу, 16 июня.

Окончательное решение депутаты примут на очередной сессии.