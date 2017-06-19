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В Пензе чиновники проанализируют проблемы, поднятые в ходе «Прямой линии с Путиным»

08:29 | 19.06.2017 | Политика

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Пенза, 19 июня 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поручил членам правительства Пензенской области проанализировать проблемы, которые были подняты гражданами в ходе ежегодной специальной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным», вышедшей в эфир в минувший четверг, 15 июня.

В Пензе чиновники проанализируют проблемы, поднятые в ходе «Прямой линии с Путиным»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Те проблемы, с которыми обращались граждане, характерны и для нашего региона», — отметил он в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области утром в понедельник, 19 июня.

В качестве примера Иван Белозерцев привел состояние дорог, вопросы экологии и благоустройства, а также обеспечение доступным жильем.

Губернатор призвал подчиненных еще раз внимательно посмотреть запись программы, чтобы понять, какие из озвученных вопросов требуют в области скорейшего решения.

«Давайте заниматься решением этих проблем, развитием нашего региона, наведением порядка», — резюмировал Иван Белозерцев.
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