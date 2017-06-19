Пензенский губернатор уволил несколько чиновников, сидевших на работе в интернете Политика

Пенза, 19 июня 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил, что уволил несколько чиновников, которые проводили время в интернете вместо решения рабочих вопросов.

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«Я уже несколько человек уволил. [...] Люди, которые заходят в интернет в рабочее время вместо своей непосредственной работы, [...] не нужны», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 19 июня.

По словам Ивана Белозерцева, такие сотрудники занимают места тех, кто действительно хочет работать.

«А у нас в интернет «упали», и по этим сайтам [ходят] непонятно каким, где сомнительные девушки выставляют свои фотографии или что-то еще. Вообще позор», — добавил Иван Белозерцев.

Он поручил руководителям министерств и ведомств, а также их подразделений усилить контроль за подчиненными в этой части.