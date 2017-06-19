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В Пензе в июле начнет работу школа по обучению наблюдателей на выборах

19:47 | 19.06.2017 | Политика

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Пенза, 19 июня 2017. PenzaNews. Школа по обучению наблюдателей на выборах начнет работу в Пензе в середине июля. Об этом в интервью главному редактору ИА «PenzaNews» Павлу Полосину сообщил лидер пензенских коммунистов, депутат Законодательного собрания области, член президиума ЦК КПРФ Георгий Камнев.

В Пензе в июле начнет работу школа по обучению наблюдателей на выборах

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Я всех приглашаю вне зависимости от политических взглядов. В этой школе мы не будем говорить и спорить о них. Мы будем говорить исключительно о том, как проконтролировать процесс голосования. У нас будут преподавать специалисты. Нужно будет потратить несколько часов своего времени, чтобы понять, как происходят фальсификации и как с ними бороться. Поэтому еще раз: я приглашаю всех вне зависимости от политических взглядов пройти обучение и затем 10 сентября прийти на избирательные участки и проконтролировать ход голосования», — сказал Георгий Камнев.

По его словам, сегодня звучит много призывов, в том числе от тех, кто придерживается либеральных взглядов, что нужны честные выборы.

«Чтобы были честными выборы, человек должен прийти и проконтролировать их сам. Никто за гражданина не придет на выборы. Я думаю, что если член какой-то комиссии когда-то фальсифицировал выборы, и ему снова дано такое задание, если ему никто не будет мешать, он обязательно это сделает», — пояснил лидер пензенских коммунистов.

Полная версия интервью с Георгием Камневым будет опубликована на сайте ИА «PenzaNews» во вторник, 20 июня.
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