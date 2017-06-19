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Контролировать выборы в Пензенской области приедут сотни человек — Георгий Камнев

20:07 | 19.06.2017 | Политика

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Пенза, 19 июня 2017. PenzaNews. Несколько сотен человек из разных регионов России приедут в Пензенскую область, чтобы проконтролировать ход выборов в Законодательное собрание, которые состоятся в единый день голосования, 10 сентября. Об этом в интервью главному редактору ИА «PenzaNews» Павлу Полосину заявил лидер пензенских коммунистов, депутат регионального парламента, член президиума ЦК КПРФ Георгий Камнев.

Контролировать выборы в Пензенской области приедут сотни человек — Георгий Камнев

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы предварительно говорим, что не менее 10 регионов приедут к нам на выборы для контроля. И будет порядка семи депутатов Государственной думы, которые будут работать здесь в день выборов», — сказал он.

По словам Георгия Камнева, уровень контроля будет почти сравним с тем, что был на выборах в Иркутской области, когда губернатором стал представитель КПРФ Сергей Левченко.

«К нам приедут несколько сотен человек — как минимум. Это самые боевые, имеющие опыт работы в избирательной кампании люди. […] Поэтому я призываю всех тех, кто планирует фальсифицировать выборы, отказаться от этой идеи. Борьба на участках за результат будет очень серьезной», — заверил лидер пензенских коммунистов.

Полная версия интервью с Георгием Камневым будет опубликована на сайте ИА «PenzaNews» во вторник, 20 июня.
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