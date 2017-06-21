В Сердобском районе досрочно прекращены полномочия осужденного депутата Политика

Пенза, 21 июня 2017. PenzaNews. Полномочия депутата комитета местного самоуправления Мещерского сельсовета Сердобского района Пензенской области Веры Заикиной прекращены досрочно.

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«Занимая должность директора МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Мещерского сельсовета», она была дважды осуждена по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Депутат в том числе была лишена права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в госорганах, органах местного самоуправления, государственных или муниципальных предприятиях, учреждениях и организациях, сроком на 2 года. Приговоры суда вступили в силу в феврале и мае 2017 года», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она отметила, что, несмотря на наличие оснований, комитет местного самоуправления не прекратил полномочия депутата.

«В связи с этим прокуратурой района в представительный орган было внесено представление об устранении нарушений законодательства. В настоящее время оно рассмотрено и удовлетворено. Полномочия осужденного депутата досрочно прекращены», — сказала собеседница агентства.