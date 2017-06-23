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Александр Васильев освобожден от обязанностей члена избиркома Пензенской области

11:11 | 23.06.2017 | Политика

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Пенза, 23 июня 2017. PenzaNews. Координатор пензенского регионального отделения ЛДПР Александр Васильев освобожден от обязанностей члена областной избирательной комиссии с правом решающего голоса до истечения срока своих полномочий. Соответствующее постановление облправительства подписал губернатор Иван Белозерцев.

Александр Васильев освобожден от обязанностей члена избиркома Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Установить срок для внесения предложений о кандидатурах на вакантное место для назначения в состав избирательной комиссии Пензенской области с 20 по 27 июня 2017 года и направить сообщение о приеме предложений в средства массовой информации для опубликования», — говорится в тексте документа.

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя председателя правительства Пензенской области, координирующего вопросы обеспечения основных направлений внутренней политики.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в состав избирательной комиссии Пензенской области входит 14 членов с правом решающего голоса.

Кандидатуры семерых из них утвердило Законодательное собрание региона, оставшаяся половина была назначена губернатором.
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