В Пензе «Единая Россия» озвучила предварительные списки кандидатов в депутаты Заксобрания Политика

Пенза, 28 июня 2017. PenzaNews. Предварительные списки кандидатов в депутаты Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва от «Единой России» сформированы по результатам открытого голосования, состоявшегося в ходе заседания регионального политсовета партии в среду, 28 июня.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В общеобластную часть списка вошли губернатор Иван Белозерцев, член Совета Федерации РФ Виктор Кондрашин и председатель Законодательного собрания Пензенской области, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин.

Также было утверждено 18 региональных групп, в каждую из которых включено по три человека.

Кроме того, был сформирован предварительный список кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам.

Эти списки и проект предвыборной программы направлены на рассмотрение президиума Генсовета «Единой России», после чего их предложат для утверждения делегатам конференции реготделения партии.

Ее планируется провести в начале июля, сообщает пресс-служба пензенского отделения «Единой России».

Список претендентов для последующего выдвижения от «Единой России» кандидатами в депутаты Законодательного собрания Пензенской области по областному списку:

Общеобластная часть:

Белозерцев Иван Александрович

Лидин Валерий Кузьмич

Кондрашин Виктор Викторович

Региональная группа №1

Супиков Вадим Николаевич

Куприна Яна Владимировна

Асеева Галина Леонидовна

Региональная группа №2

Лисин Михаил Николаевич

Дубовицкая Светлана Владимировна

Абрамов Алексей Вячеславович

Региональная группа №3

Лазуткина Юлия Викторовна

Назарова Наталья Александровна

Абрашкин Александр Витальевич

Региональная группа №4

Гуляков Александр Дмитриевич

Скобей Сергей Николаевич

Краснов Иван Витальевич

Региональная группа №5

Казаков Сергей Владимирович

Минцева Лилия Викторовна

Атяшкин Иван Александрович

Региональная группа №6

Куроедов Олег Александрович

Шептунова Ольга Николаевна

Сергеева Вера Сергеевна

Региональная группа №7

Еремкин Александр Иванович

Воронина Ирина Владимировна

Безрукова Ульяна Александровна

Региональная группа №8

Баранов Евгений Александрович

Баскаков Сергей Владимирович

Шошкин Виктор Васильевич

Региональная группа №9

Макаров Николай Иванович

Котов Николай Васильевич

Калинин Вадим Михайлович

Региональная группа №10

Космачев Вячеслав Владимирович

Марьин Алексей Владимирович

Греднев Роман Васильевич

Региональная группа №11

Чернышов Василий Егорович

Агеева Елена Николаевна

Горячкина Ирина Михайловна

Региональная группа №12

Ванюшин Сергей Петрович

Юрлов Николай Петрович

Толов Антон Андреевич

Региональная группа №13

Ломовцев Александр Иванович

Мошкина Ольга Евгеньевна

Жукова Лариса Владимировна

Региональная группа №14

Рузманова Любовь Евгеньевна

Самсонова Елена Александровна

Комина Екатерина Владимировна

Региональная группа №15

Дралин Михаил Александрович

Агишев Рустям Аипович

Улыбин Роман Анатольевич

Региональная группа №16

Африканов Вениамин Викторович

Ущев Алексей Викторович

Якушов Павел Захарович

Региональная группа №17

Акчурин Ильдар Анвярович

Полукаров Владимир Васильевич

Аитов Илнур Искяндярович

Региональная группа №18

Климов Александр Владимирович

Гаранина Наталья Владимировна

Салкевич Константин Александрович

Список претендентов для последующего выдвижения от «Единой России» кандидатами в депутаты Законодательного собрания Пензенской области по одномандатным избирательным округам:

округ №1 — Супиков Вадим Николаевич;

округ №2 — Чистякова Ольга Александровна;

округ №3 — Егоров Сергей Николаевич;

округ №4 — Гуляков Александр Дмитриевич;

округ №5 — Кочетков Олег Александрович;

округ №6 — Тощев Федор Викторович;

округ №7 — Лукьянов Николай Васильевич;

округ №8 — Букин Олег Васильевич;

округ №9 — Котов Николай Васильевич;

округ №10 — Кулагин Борис Николаевич;

округ №11 — Глухова Людмила Васильевна;

округ №12 — Боринштейн Вадим Изяевич;

округ №13 — Вдонин Владимир Васильевич;

округ №14 — Петров Дмитрий Иванович;

округ №15 — Борисов Игорь Николаевич;

округ №16 — Старкин Юрий Серафимович;

округ №17 — Акчурин Ильдар Анвярович;

округ №18 — Кириллов Владимир Павлович.