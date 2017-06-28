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В Пензе «Единая Россия» озвучила предварительные списки кандидатов в депутаты Заксобрания

18:19 | 28.06.2017 | Политика

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Пенза, 28 июня 2017. PenzaNews. Предварительные списки кандидатов в депутаты Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва от «Единой России» сформированы по результатам открытого голосования, состоявшегося в ходе заседания регионального политсовета партии в среду, 28 июня.

В Пензе «Единая Россия» озвучила предварительные списки кандидатов в депутаты Заксобрания

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В общеобластную часть списка вошли губернатор Иван Белозерцев, член Совета Федерации РФ Виктор Кондрашин и председатель Законодательного собрания Пензенской области, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин.

Также было утверждено 18 региональных групп, в каждую из которых включено по три человека.

Кроме того, был сформирован предварительный список кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам.

Эти списки и проект предвыборной программы направлены на рассмотрение президиума Генсовета «Единой России», после чего их предложат для утверждения делегатам конференции реготделения партии.

Ее планируется провести в начале июля, сообщает пресс-служба пензенского отделения «Единой России».

Список претендентов для последующего выдвижения от «Единой России» кандидатами в депутаты Законодательного собрания Пензенской области по областному списку:

Общеобластная часть:
Белозерцев Иван Александрович
Лидин Валерий Кузьмич
Кондрашин Виктор Викторович

Региональная группа №1
Супиков Вадим Николаевич
Куприна Яна Владимировна
Асеева Галина Леонидовна

Региональная группа №2
Лисин Михаил Николаевич
Дубовицкая Светлана Владимировна
Абрамов Алексей Вячеславович

Региональная группа №3
Лазуткина Юлия Викторовна
Назарова Наталья Александровна
Абрашкин Александр Витальевич

Региональная группа №4
Гуляков Александр Дмитриевич
Скобей Сергей Николаевич
Краснов Иван Витальевич

Региональная группа №5
Казаков Сергей Владимирович
Минцева Лилия Викторовна
Атяшкин Иван Александрович

Региональная группа №6
Куроедов Олег Александрович
Шептунова Ольга Николаевна
Сергеева Вера Сергеевна

Региональная группа №7
Еремкин Александр Иванович
Воронина Ирина Владимировна
Безрукова Ульяна Александровна

Региональная группа №8
Баранов Евгений Александрович
Баскаков Сергей Владимирович
Шошкин Виктор Васильевич

Региональная группа №9
Макаров Николай Иванович
Котов Николай Васильевич
Калинин Вадим Михайлович

Региональная группа №10
Космачев Вячеслав Владимирович
Марьин Алексей Владимирович
Греднев Роман Васильевич

Региональная группа №11
Чернышов Василий Егорович
Агеева Елена Николаевна
Горячкина Ирина Михайловна

Региональная группа №12
Ванюшин Сергей Петрович
Юрлов Николай Петрович
Толов Антон Андреевич

Региональная группа №13
Ломовцев Александр Иванович
Мошкина Ольга Евгеньевна
Жукова Лариса Владимировна

Региональная группа №14
Рузманова Любовь Евгеньевна
Самсонова Елена Александровна
Комина Екатерина Владимировна

Региональная группа №15
Дралин Михаил Александрович
Агишев Рустям Аипович
Улыбин Роман Анатольевич

Региональная группа №16
Африканов Вениамин Викторович
Ущев Алексей Викторович
Якушов Павел Захарович

Региональная группа №17
Акчурин Ильдар Анвярович
Полукаров Владимир Васильевич
Аитов Илнур Искяндярович

Региональная группа №18
Климов Александр Владимирович
Гаранина Наталья Владимировна
Салкевич Константин Александрович

Список претендентов для последующего выдвижения от «Единой России» кандидатами в депутаты Законодательного собрания Пензенской области по одномандатным избирательным округам:

округ №1 — Супиков Вадим Николаевич;
округ №2 — Чистякова Ольга Александровна;
округ №3 — Егоров Сергей Николаевич;
округ №4 — Гуляков Александр Дмитриевич;
округ №5 — Кочетков Олег Александрович;
округ №6 — Тощев Федор Викторович;
округ №7 — Лукьянов Николай Васильевич;
округ №8 — Букин Олег Васильевич;
округ №9 — Котов Николай Васильевич;
округ №10 — Кулагин Борис Николаевич;
округ №11 — Глухова Людмила Васильевна;
округ №12 — Боринштейн Вадим Изяевич;
округ №13 — Вдонин Владимир Васильевич;
округ №14 — Петров Дмитрий Иванович;
округ №15 — Борисов Игорь Николаевич;
округ №16 — Старкин Юрий Серафимович;
округ №17 — Акчурин Ильдар Анвярович;
округ №18 — Кириллов Владимир Павлович.
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