Пензенский губернатор участвует в форуме регионов России и Беларуси Политика

Пенза, 29 июня 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев принимает участие в IV форуме регионов России и Беларуси, который начал свою работу на базе московского «Экспоцентра» утром в четверг, 29 июня. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе облправительства.

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Предполагается, что в рамках мероприятия глава региона подпишет соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах между правительством Пензенской области и брестским облисполкомом.

«Мы видим серьезные перспективы расширения сотрудничества между нашим регионом и Беларусью. Это касается как взаимовыгодных экономических отношений, так и связей в сфере образования, культуры и спорта», — отметил Иван Белозерцев.

IV форум регионов России и Беларуси посвящен развитию сотрудничества в сфере высоких технологий, инноваций и информационного общества.

Деловой программой предусмотрено проведение пленарного заседания, ряда секций с участием профильных министерств и ведомств, а также встречи представителей бизнеса двух стран.

Кроме того, организована выставка, на которой представлены производственно-технические разработки промышленных компаний и институтов, актуальные российско-белорусские проекты, продемонстрирован торгово-экономический и инвестиционный потенциал российских регионов.