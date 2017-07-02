В Пензенской области разместят баннеры и плакаты, посвященные сентябрьским выборам Политика Пенза, 2 июля 2017. PenzaNews. Баннеры и плакаты, посвященные предстоящим выборам депутатов Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва, которые состоятся 10 сентября, будут изготовлены в ближайшее время. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Компанию, которая займется их производством, намечено определить по результатам электронного аукциона. Он состоится 17 июля. Согласно требованиям заказчика — избирательной комиссии Пензенской области, планируется изготовить 79 баннеров размером 3 на 6 метров, 22 плаката сити-формата для размещения на остановках, по 11 тыс. плакатов форматов А3 и А4, 1 тыс. 900 стикеров формата А5, а также по 1 тыс. 105 плакатов формата А1 двух видов — об ответственности за нарушения законодательства о выборах и о порядке голосования. Начальная (максимальная) цена контракта составляет более 470 тыс. рублей. Источником финансирования являются средства бюджета Пензенской области. Нашли ошибку в тексте?

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