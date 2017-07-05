Пензенский губернатор рассчитывает, что в Заксобрание будут избраны порядочные люди Политика

Пенза, 5 июля 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев считает, что «Единую Россию» в Законодательном собрании региона шестого созыва должны представлять порядочные люди, отстаивающие интересы народа.

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«Сегодня на конференции будут утверждены кандидаты в депутаты Законодательного собрания от партии «Единая Россия». […] Требования известны: чтобы эти люди были порядочные, чтобы отстаивали интересы наших граждан — своих избирателей, чтобы, избравшись в Законодательное собрание, став депутатами, принимали те законы, которые будут направлены на развитие нашего региона и социальную поддержку наших граждан», — сказал он журналистам перед началом XXIII конференции реготделения «Единой России» в областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова утром в среду, 5 июля.

Иван Белозерцев добавил, что региональный парламент пятого созыва, который завершит свою деятельность в сентябре, «работал в целом эффективно».

«Работали в избирательных округах, оперативно принимали законы Пензенской области и самое главное — и я как губернатор это отслеживаю, и есть понимание депутатов Законодательного собрания — ни одну социальную гарантию законами Пензенской области не сократили. Это очень важно», — отметил глава региона.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», планируется, что на XXIII конференции пензенского реготделения «Единой России» будут утверждены кандидаты на выборы, которые состоятся в Пензенской области в единый день голосования, 10 сентября.