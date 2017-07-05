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Валерий Лидин назвал пензенских участников праймериз уважаемыми и авторитетными людьми

10:51 | 05.07.2017 | Политика

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Пенза, 5 июля 2017. PenzaNews. Секретарь реготделения «Единой России», председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин назвал участников предварительного внутрипартийного голосования, состоявшегося в мае 2017 года, уважаемыми и авторитетными людьми.

Валерий Лидин назвал пензенских участников праймериз уважаемыми и авторитетными людьми. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Участники предварительного голосования — уважаемые и авторитетные люди. [Они] представляют различные сферы нашей жизни: депутаты, молодежь. Из них 15% заняты в агропромышленном секторе, 27% — в промышленности, более 30% — в социальной сфере, 60% участников предварительного голосования являются или являлись депутатами разных уровней. Более 50% впервые приняли участие в этой важной политической кампании», — сказал он в ходе XXIII конференции реготделения «Единой России» в областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в среду, 5 июля.

Лидер пензенских единороссов напомнил, что в рамках праймериз было проведено 34 раунда дебатов, заслушано свыше 200 выступлений кандидатов по восьми темам.

По его словам, было организовано более 2 тыс. встреч, в том числе с партийным активом в районах и в трудовых коллективах.

«К этой работе все кандидаты отнеслись очень добросовестно», — подчеркнул секретарь реготделения «Единой России».

Валерий Лидин также поблагодарил избирателей, которые поддержали инициативу партии о проведении праймериз.

«Очень порадовал тот факт, что жители Пензенской области приняли активное участие в процедуре предварительного голосования, откликнулись на это предложение», — сказал спикер регионального парламента, добавив, что на 221 счетный участок пришли более 125 тыс. избирателей, что составляет 11,2% от их общего количества.
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