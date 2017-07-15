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Камнев, Бартош и Милаева вошли в общеобластную часть списка КПРФ

14:30 | 15.07.2017 | Политика

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Пенза, 15 июля 2017. PenzaNews. Член президиума ЦК КПРФ Георгий Камнев, завкафедрой терапии, общей врачебной практики, эндокринологии и гастроэнтерологии Пензенского института усовершенствования врачей Леонид Бартош и доцент кафедры философии и социальных коммуникаций ПГУ Оксана Милаева вошли в общеобластную часть списка кандидатов в депутаты Законодательного собрания региона шестого созыва от Компартии России.

Камнев, Бартош и Милаева вошли в общеобластную часть списка КПРФ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Выдвижение кандидатов состоялось в ходе второго этапа 41-й областной партийной конференции в субботу, 15 июля.

Выступая на мероприятии с докладом, лидер пензенских коммунистов Георгий Камнев отметил, что в настоящий момент сформирована база сторонников КПРФ, в которой только по городу Пензе числится почти 30 тыс. человек.

По его мнению, основной акцент в избирательной кампании необходимо сделать на контроль за ходом голосования — с этой целью планируется привлечь активистов из других регионов страны, а также решается вопрос об участии иностранных наблюдателей.

«Мы постарались собрать команду, которая будет бороться за голоса наших избирателей и работать на результат», — цитирует Георгия Камнева пресс-служба обкома КПРФ.
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