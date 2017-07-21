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Облизбирком зарегистрировал список кандидатов «Единой России» на выборы в Заксобрание

17:25 | 21.07.2017 | Политика

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Пенза, 21 июля 2017. PenzaNews. Избирательная комиссия Пензенской области зарегистрировала список кандидатов в депутаты Законодательного собрания региона шестого созыва, выдвинутый отделением партии «Единая Россия» в количестве 58 человек.

Облизбирком зарегистрировал список кандидатов «Единой России» на выборы в Заксобрание

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Избирательная комиссия сначала заверила областной список кандидатов в депутаты Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва, после чего поступили документы для регистрации», — сказал заместитель председателя облизбиркома Алексей Климухин в ходе заседания комиссии в пятницу, 21 июля.

По его словам, рабочая группа проверила поступившие документы на соответствие норм федерального и регионального законодательства.

В завершение заседания зарегистрированным кандидатам были выданы удостоверения, сообщает пресс-служба реготделения «Единой России».
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