16:36:04 Вторник, 25 июля
НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017 Сабантуй-2017

Находящиеся в другом регионе в день выборов пензенцы не смогут проголосовать

14:27 | 25.07.2017 | Политика

Печать

Пенза, 25 июля 2017. PenzaNews. Жители Пензенской области, которые в единый день голосования, 10 сентября, окажутся за пределами региона, не смогут принять участие в выборах депутатов Законодательного собрания шестого созыва. Об этом сообщил председатель облизбиркома Александр Синюков.

Находящиеся в другом регионе в день выборов пензенцы не смогут проголосовать

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«К сожалению, вообще никак [не сможет проголосовать]. Если выехали за пределы Пензенской области, реализовать это право не можете. Также те, кто из других субъектов приезжает к нам, например, из Саратовской области, […] тоже никак не смогут проголосовать», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ИА «PenzaNews» во вторник, 25 июля.

По словам Александра Синюкова, это связано с тем, что в сентябре в регионах будут проходить выборы в разные органы власти.

«В Саратове будут проходить выборы губернатора и выборы [депутатов] Законодательного собрания. У нас — только Законодательного собрания», — пояснил председатель избирательной комиссии Пензенской области.
Актуальное
Читайте также
В Неверкинском районе открыт кооператив по переработке молока На единственном в Пензе лежачем светофоре заработал сигнал «Иди», но сломался «Стой»
В Пензе награждены отличившиеся сотрудники органов следствия Пензенские села Колбинка, Масловка и Большой Чердак лишились избирательных участков
Вице-мэр Пензы потребовал заасфальтировать подходы к пешеходным переходам Три педагога из Пензы и Заречного удостоены грантов на форуме «Балтийский Артек»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама