Находящиеся в другом регионе в день выборов пензенцы не смогут проголосовать Политика

Пенза, 25 июля 2017. PenzaNews. Жители Пензенской области, которые в единый день голосования, 10 сентября, окажутся за пределами региона, не смогут принять участие в выборах депутатов Законодательного собрания шестого созыва. Об этом сообщил председатель облизбиркома Александр Синюков.

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«К сожалению, вообще никак [не сможет проголосовать]. Если выехали за пределы Пензенской области, реализовать это право не можете. Также те, кто из других субъектов приезжает к нам, например, из Саратовской области, […] тоже никак не смогут проголосовать», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ИА «PenzaNews» во вторник, 25 июля.

По словам Александра Синюкова, это связано с тем, что в сентябре в регионах будут проходить выборы в разные органы власти.

«В Саратове будут проходить выборы губернатора и выборы [депутатов] Законодательного собрания. У нас — только Законодательного собрания», — пояснил председатель избирательной комиссии Пензенской области.