Облизбирком зарегистрировал список кандидатов КПРФ на выборы в Заксобрание Политика Пенза, 29 июля 2017. PenzaNews. Избирательная комиссия Пензенской области зарегистрировала список кандидатов в депутаты Законодательного собрания региона шестого созыва, выдвинутый отделением партии КПРФ в количестве 48 человек. Фотография © PenzaNews Купить фотографию В ходе заседания комиссии, состоявшегося в минувшую пятницу, 28 июля, заместитель председателя облизбиркома Алексей Климухин отметил, что в документах, представленных партией, не выявлено каких-либо нарушений. После этого глава избиркома Пензенской области Александр Синюков вручил удостоверения кандидатов в депутаты представителям общеобластной части списка — члену президиума ЦК КПРФ, первому секретарю обкома партии, действующему депутату Законодательного собрания региона Георгию Камневу и доценту кафедры философии и социальных коммуникаций ПГУ Оксане Милаевой. Удостоверения в этот день также были вручены и некоторым другим кандидатам в депутаты, сообщает пресс-служба обкома КПРФ. Нашли ошибку в тексте?

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