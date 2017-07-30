Пензенское правительство купит новое оборудование для видеоконференций Политика

Пенза, 30 июля 2017. PenzaNews. Электронный аукцион на поставку комплекта оборудования для проведения совещаний в режиме видеоконференции в помещении ситуационного центра губернатора Пензенской области состоится 21 августа.

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Начальная (максимальная) цена контракта составляет 14,6 млн. рублей.

Согласно документации, размещенной на портале госзакупок, финансирование будет осуществляться из средств регионального бюджета.

В роли государственного заказчика выступило управление информационных технологий и связи Пензенской области.

В соответствии с требованиями ведомства, оборудование, которое должно быть новым, выпущенным не ранее 2017 года, необходимо поставить в здание областного правительства на улице Московской в Пензе до 16 октября 2017 года.

При выборе поставщиков преимущество отдается субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям.

Как отмечается в документации, оборудование должно обеспечивать не менее 100 абонентских подключений в высоком качестве в режиме постоянного присутствия, при этом необходима возможность вывести на экран для одновременного отображения не менее 20 участников видеоконференции.