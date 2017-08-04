18:17:28 Пятница, 4 августа
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017
РЕАЛЬНЫЕ ЦИФРЫ Сайт ИА «PenzaNews» вновь преодолел рубеж в 1 млн. просмотров страниц за месяц

Наталья Озерова назначена замлавы администрации Первомайского района Пензы

13:48 | 04.08.2017 | Политика

Печать

Пенза, 4 августа 2017. PenzaNews. Бывший председатель комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Пензы Наталья Озерова назначена заместителем главы администрации Первомайского района города.

Наталья Озерова назначена замлавы администрации Первомайского района Пензы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в райадминистрации, к исполнению рабочих обязанностей она приступила в минувший четверг, 3 августа.

При этом какой именно круг вопросов будет курировать Наталья Озерова, пока не уточняется.

Сама она в настоящее время недоступна для комментариев.

Наталья Озерова освободила пост главы горспорткомитета Пензы в минувший вторник, 2 августа.

Исполнение обязанностей руководителя ведомства возложено на Олега Кулагина, который является заместителем председателя комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Пензы.
Актуальное
Читайте также
Пензенские прокуроры за полгода пресекли почти 200 незаконных проверок бизнеса В Пензе намечено через суд вернуть деньги, потраченные на демонтаж рекламных конструкций
Пензенцы чаще всего идут в прокуратуру за защитой прав в трудовой и жилищной сферах Мэр Пензы призвал подрядчиков бережнее обращаться с новым бордюром
Пензенские прокуроры выявили около 2,5 тыс. нарушений в сфере защиты прав детей Мэр Пензы потребовал очистить от рекламы столбы на Окружной и остановки в Терновке
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама