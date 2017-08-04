Наталья Озерова назначена замлавы администрации Первомайского района Пензы Политика

Пенза, 4 августа 2017. PenzaNews. Бывший председатель комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Пензы Наталья Озерова назначена заместителем главы администрации Первомайского района города.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в райадминистрации, к исполнению рабочих обязанностей она приступила в минувший четверг, 3 августа.

При этом какой именно круг вопросов будет курировать Наталья Озерова, пока не уточняется.

Сама она в настоящее время недоступна для комментариев.

Наталья Озерова освободила пост главы горспорткомитета Пензы в минувший вторник, 2 августа.

Исполнение обязанностей руководителя ведомства возложено на Олега Кулагина, который является заместителем председателя комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Пензы.