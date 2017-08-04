22:59:20 Пятница, 4 августа
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017
РЕАЛЬНЫЕ ЦИФРЫ Сайт ИА «PenzaNews» вновь преодолел рубеж в 1 млн. просмотров страниц за месяц

В Пензенской области три прокурорские проверки закончились уголовными делами о коррупции

19:16 | 04.08.2017 | Политика

Печать

Пенза, 4 августа 2017. PenzaNews. Три уголовных дела коррупционной направленности возбуждено в Пензенской области по материалам прокурорских проверок в первой половине 2017 года. Об этом сообщила прокурор региона Наталья Канцерова в ходе расширенного заседания коллегии ведомства, состоявшегося в пятницу, 4 августа.

В Пензенской области три прокурорские проверки закончились уголовными делами о коррупции

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В сфере противодействия коррупции выявлено 852 нарушения законов, принесено 254 протеста, в суды направлено 33 заявления, внесено 345 представлений, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечены 297 лиц, а к административной — 55», — пояснила она.

Наталья Канцерова подчеркнула, что надзор за соблюдением антикоррупционного законодательства остается приоритетным направлением работы ведомства, сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.
Актуальное
Читайте также
Пензенские прокуроры за полгода выявили более 400 нарушений в сфере обращения с отходами Пензенцы помогут нуждающимся детям, сделав покупку в аптеке
Четыре поколения лидеров комсомольских и молодежных организаций встретятся под Пензой Благодаря пензенским прокурорам погашено более 180 млн. рублей долгов по зарплате
В Пензенской области в ходе операции «Квадроцикл» выявлено 10 нарушений Пензенские прокуроры за полгода пресекли почти 200 незаконных проверок бизнеса
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама