В Пензенской области три прокурорские проверки закончились уголовными делами о коррупции Политика

Пенза, 4 августа 2017. PenzaNews. Три уголовных дела коррупционной направленности возбуждено в Пензенской области по материалам прокурорских проверок в первой половине 2017 года. Об этом сообщила прокурор региона Наталья Канцерова в ходе расширенного заседания коллегии ведомства, состоявшегося в пятницу, 4 августа.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В сфере противодействия коррупции выявлено 852 нарушения законов, принесено 254 протеста, в суды направлено 33 заявления, внесено 345 представлений, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечены 297 лиц, а к административной — 55», — пояснила она.

Наталья Канцерова подчеркнула, что надзор за соблюдением антикоррупционного законодательства остается приоритетным направлением работы ведомства, сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.