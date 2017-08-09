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В Пензенской области определят места для встреч депутатов с избирателями

11:20 | 09.08.2017 | Политика

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Пенза, 9 августа 2017. PenzaNews. Перечень специально отведенных мест для встреч депутатов Госдумы РФ и Законодательного собрания Пензенской области, а также помещений, предоставляемых правительством региона с этой целью, планируется определить в ближайшее время.

В Пензенской области определят места для встреч депутатов с избирателями

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Соответствующий законопроект внесен губернатором Иваном Белозерцевым на рассмотрение регионального парламента.

Изменения предлагается внести в закон «О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия и местах проведения публичного мероприятия на территории Пензенской области», дополнив его статьей 3 «Встречи депутатов с избирателями».

Предполагается, что перечень мест и помещений, а также порядок предоставления последних, будет определят правительство Пензенской области.

Как отмечается в пояснительной записке за подписью заместителя председателя облправительства Василия Трохина, реализация законопроекта не повлечет дополнительных расходов из регионального бюджета.

Ожидается, что он будет рассмотрен на ближайшей сессии Законодательного собрания Пензенской области, которая намечена на пятницу, 25 августа.
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