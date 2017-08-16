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Представительство пензенского правительства в Москве покупает машину за 1,8 млн. рублей

18:22 | 16.08.2017 | Политика

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Пенза, 16 августа 2017. PenzaNews. Электронный аукцион на поставку автомобиля для нужд ГБУ «Представительство правительства Пензенской области при правительстве Российской Федерации» объявлен на официальном портале госзакупок в среду, 16 августа.

Представительство пензенского правительства в Москве покупает машину за 1,8 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 млн. 794 тыс. 810 рублей. Источником финансирования являются средства бюджета Пензенской области.

Товар должен быть поставлен заказчику в течение 15 дней с даты заключения контракта.

Согласно техническому заданию, представительству пензенского правительства необходим седан с бензиновым двигателем объемом не менее 1 тыс. 984 куб. см и мощностью минимум 180 лошадиных сил. Машина должна быть переднеприводной, с автоматической коробкой передач.

Среди других требований заказчика — наличие бортового компьютера, многофункционального цветного дисплея, климат-контроля, аудиосистемы и не менее шести динамиков.

Аукцион назначен на 4 сентября.

Представительство правительства Пензенской области при правительстве РФ находится в Москве на Ленинском проспекте.

Основной целью деятельности учреждения является обеспечение оперативного взаимодействия губернатора и правительства Пензенской области с правительством РФ и федеральными органами законодательной и исполнительной власти, а также с Общественной палатой России.

Полномочным представителем губернатора — руководителем представительства является Андрей Саморуков.
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