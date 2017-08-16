Представительство пензенского правительства в Москве покупает машину за 1,8 млн. рублей Политика

Пенза, 16 августа 2017. PenzaNews. Электронный аукцион на поставку автомобиля для нужд ГБУ «Представительство правительства Пензенской области при правительстве Российской Федерации» объявлен на официальном портале госзакупок в среду, 16 августа.

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Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 млн. 794 тыс. 810 рублей. Источником финансирования являются средства бюджета Пензенской области.

Товар должен быть поставлен заказчику в течение 15 дней с даты заключения контракта.

Согласно техническому заданию, представительству пензенского правительства необходим седан с бензиновым двигателем объемом не менее 1 тыс. 984 куб. см и мощностью минимум 180 лошадиных сил. Машина должна быть переднеприводной, с автоматической коробкой передач.

Среди других требований заказчика — наличие бортового компьютера, многофункционального цветного дисплея, климат-контроля, аудиосистемы и не менее шести динамиков.

Аукцион назначен на 4 сентября.

Представительство правительства Пензенской области при правительстве РФ находится в Москве на Ленинском проспекте.

Основной целью деятельности учреждения является обеспечение оперативного взаимодействия губернатора и правительства Пензенской области с правительством РФ и федеральными органами законодательной и исполнительной власти, а также с Общественной палатой России.

Полномочным представителем губернатора — руководителем представительства является Андрей Саморуков.