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Пензенский губернатор потребовал ввести дресс-код в областном правительстве

09:50 | 21.08.2017 | Политика

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Пенза, 21 августа 2017. PenzaNews. Протокол, регламентирующий требования, предъявляемые к одежде чиновников правительства Пензенской области, необходимо разработать и принять в ближайшее время. Соответствующее поручение дал губернатор Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания в понедельник, 21 августа.

Пензенский губернатор потребовал ввести дресс-код в областном правительстве

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Глава региона отметил, что во время посещения президентом РФ Владимиром Путиным форума «Таврида» в Крыму его спросили о том, как он одевается.

«Он говорит: «У меня стиль рабочий», — сказал Иван Белозерцев, добавив, что именно так одет он и председатель правительства Пензенской области Николай Симонов.

Вместе с тем губернатор обратил внимание на внешний вид главы регионального Минлесхоза Александра Москвина, который сидел за столом в рубашке с коротким рукавом.

«Вы установите форму одежды, а то у нас скоро в футболках будут ходить на совещания», — сказал Иван Белозерцев, обращаясь к первому заместителю председателя правительства – руководителю аппарата губернатора и правительства региона Ларисе Рябихиной.
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