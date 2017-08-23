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Депутат Госдумы предложил перенести единый день голосования на март

18:55 | 23.08.2017 | Политика

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Пенза, 23 августа 2017. PenzaNews. Зампред ЦК КПРФ, первый замглавы комитета Госдумы России по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Юрий Афонин предложил перенести единый день голосования с сентября на март.

Депутат Госдумы предложил перенести единый день голосования на март

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Сентябрь — это время, когда фактически люди неготовы определять будущее развитие региона и страны. [...] Они при падении уровня жизни во многом заняты хозяйственными вопросами у себя на приусадебном участке, в деревне. А с точки зрения целесообразности той или иной даты — почему никто не ставит под сомнение целесообразность проведения выборов президента Российской Федерации в марте? Мы, считаю, приняли достойную дату и время, когда население осознано может выбирать путь развития страны — 18 марта, […] в день воссоединения Крыма с Российской Федерацией», — сказал он в ходе пресс-конференции в пензенском «Сталинском центре» в среду, 23 августа.

Юрий Афонин добавил, что уже в сентябре КПРФ планирует вынести на обсуждение соответствующий законопроект.

«Если кто-то из «Единой России» или избирательной комиссии опровергнет мою логику, опровергайте. Но никто не опровергнет, потому что здесь имело место шулерство: когда удобнее власти, когда будет ниже явка, когда проще привести избирателей», — отметил коммунист.
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