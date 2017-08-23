Целый ряд пензенских СМИ даже не пытаются узнать правду — Георгий Камнев Политика

Пенза, 23 августа 2017. PenzaNews. Лидер пензенских коммунистов, депутат Законодательного собрания региона, член президиума ЦК КПРФ Георгий Камнев заявил, что целый ряд региональных СМИ даже не пытаются узнать правду, распространяя информацию без соответствующей проверки.

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В ходе пресс-конференции, состоявшейся в «Сталинском центре» в среду, 23 августа, он прокомментировал растиражированное некоторыми изданиями опубликованное в соцсетях заявление незарегистрированного кандидата в депутаты Алексея Петрова из Сердобска о том, что члены КПРФ якобы утратили доверие к руководителю пензенского обкома.

«В прошедшую субботу [19 августа] собирался расширенный райком в Сердобском районе, активистов всех пригласили. Приглашали и его тоже, но он не пришел. […] Вынесли ему предупреждение за такое поведение. Здесь, по-моему, все очевидно. Бывает, что попадаются такие люди, которые, может быть, эмоционально нестабильны, которые подвержены каким-то слухам, которые распускают представители власти, например, пытаясь от себя удар отвести», — сказал Георгий Камнев, добавив, что такую информацию нередко подхватывают те ресурсы, которые пытаются «не совсем профессионально и низко» набрать на этом очки и обратить на себя внимание.

Он подчеркнул, что зачастую некоторые пензенские СМИ не делают попыток разобраться в ситуации.

«Что-то где-то услышал, какой-то пузырь лопнул в социальных сетях — сразу чуть-ли не «аналитические статьи» появляются, которые состоят на 99% из выдумок. Меня поражает: первому секретарю позвонили бы в районный комитет, его мнение узнали, что там происходит. Мне бы кто-то позвонил. Но этого никто не делает, потому что картина будет сразу ясна и понята. Это вообще стиль работы, к сожалению, многих ресурсов», — отметил лидер пензенских коммунистов.