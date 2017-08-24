Корреспондент «Первого канала» рассказал, почему о Навальном не говорят в теленовостях Политика

Пенза, 24 августа 2017. PenzaNews. Корреспондент «Первого канала» Антон Верницкий убежден, что отсутствие информации о деятельности известного российского оппозиционера Алексея Навального на федеральном телевидении связано прежде всего с нежеланием рекламировать его деятельность.

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«Сегодня кто-то из присутствующих сказал: «Как два разных мира» — в интернете обсуждают одно, а на телевидении совсем другое. Показателен тот же Навальный. [...] Все, особенно молодое поколение, фильм «Он вам не Димон» посмотрели, а на телевидении ни слова про это не сказано», — отметил он в ходе творческой встречи на тему «Телевидение и интернет», состоявшейся в рамках фестиваля СМИ «А мы из Пензы», стартовавшего в областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в четверг, 24 августа.

Журналист добавил, что не видит смысла «рекламировать лишний раз» оппозиционера.

«Мы в свое время так «прорекламировали» Божену Рынску. Совершенно пустая фигура, которая кричала на милиционеров на Триумфальной площади матерные слова и после этого стала медийным персонажем», — сказал Антон Верницкий.