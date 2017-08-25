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Глава администрации Башмаково оштрафован за ненадлежащее рассмотрение обращения

17:13 | 25.08.2017 | Политика

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Пенза, 25 августа 2017. PenzaNews. Глава администрации рабочего поселка Башмаково Пензенской области Александр Поляков привлечен к административной ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан».

Глава администрации Башмаково оштрафован за ненадлежащее рассмотрение обращения

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Дело о правонарушении было возбуждено по результатам прокурорской проверки.

«В соответствии со ст. 10 федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 2 мая 2006 года должностное лицо должно обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, дать письменный ответ по существу поставленных вопросов. Однако глава администрации Башмаково не сообщил заявителю о результатах рассмотрения его доводов», — прокомментировала ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Мария Зимина.

Она уточнила, что чиновнику назначен штраф в размере 5 тыс. рублей.

Александр Поляков занимает должность главы администрации рабочего поселка Башмаково с мая 2011 года.
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