Пензенские депутаты отмечены наградами Совфеда и Заксобрания Политика Пенза, 25 августа 2017. PenzaNews. Депутаты Законодательного собрания Пензенской области пятого созыва Владимир Кириллов и Сергей Мозолин удостоены почетного знака Совета Федерации РФ «За заслуги в развитии парламентаризма». Депутат Законодательного собрания Пензенской области Яна Куприна Благодарностями спикера верхней палаты российского парламента отмечены депутаты Олег Куроедов и Яна Куприна. Почетным знаком Законодательного собрания Пензенской области награждены Рустям Агишев и Вячеслав Космачев. Губернатор Иван Белозерцев и спикер областного парламента Валерий Лидин поздравили народных избранников с высокой оценкой их работы в кругу коллег — в пятницу, 25 августа, в ходе 47-й очередной сессии, которая стала для Заксобрания пятого созыва последней. Нашли ошибку в тексте?

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