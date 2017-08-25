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Пензенские депутаты отмечены наградами Совфеда и Заксобрания

20:04 | 25.08.2017 | Политика

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Пенза, 25 августа 2017. PenzaNews. Депутаты Законодательного собрания Пензенской области пятого созыва Владимир Кириллов и Сергей Мозолин удостоены почетного знака Совета Федерации РФ «За заслуги в развитии парламентаризма».

Депутат Законодательного собрания Пензенской области Яна Куприна

Депутат Законодательного собрания Пензенской области Яна Куприна

Благодарностями спикера верхней палаты российского парламента отмечены депутаты Олег Куроедов и Яна Куприна.

Почетным знаком Законодательного собрания Пензенской области награждены Рустям Агишев и Вячеслав Космачев.

Губернатор Иван Белозерцев и спикер областного парламента Валерий Лидин поздравили народных избранников с высокой оценкой их работы в кругу коллег — в пятницу, 25 августа, в ходе 47-й очередной сессии, которая стала для Заксобрания пятого созыва последней.
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