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Сергей Удальцов намерен объединить левые силы

14:04 | 02.09.2017 | Политика

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Пенза, 2 сентября 2017. PenzaNews. Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов заявил, что намерен объединить разрозненные левые силы.

Сергей Удальцов намерен объединить левые силы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На данный момент стоит задача — и сегодня я вам об этом рассказываю в первом городе — максимальной активизации «Левого фронта» как коалиции, как объединения, как центра сборки в первую очередь непарламентских левых организаций, несистемных левых. Есть масса групп, движений, одиночных активистов, которые разрознены сегодня по разным городам и весям», — сказал оппозиционер в ходе пресс-конференции, состоявшейся в пензенском обкоме КПРФ в субботу, 2 сентября.

Сергей Удальцов отметил, что все они выступают против капитализма и проводимой государством политики, однако «не могут собраться в один кулак» и действовать эффективно.

«Левый фронт» будет, уверяю вас, именно центром сборки таких сил — ярким, современным, который работает и в интернете, безусловно, и на улицах, и взаимодействует с парламентскими структурами, в первую очередь, конечно, с Компартией», — пояснил он.
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