От корпуса «За чистые выборы» 10 сентября будут работать около 300 наблюдателей Политика

Пенза, 7 сентября 2017. PenzaNews. Около 300 наблюдателей от корпуса «За чистые выборы» будут следить за соблюдением законодательства в Пензенской области в единый день голосования, 10 сентября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил региональный координатор корпуса Андрей Глухов.

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Он пояснил, что работа будет вестись по трем направлениям — на избирательных участках, в формате выездных бригад и в координационном штабе на базе Пензенского государственного университета.

«Мобильные бригады будут оказывать поддержку наблюдателям в случае конфликтных ситуаций непосредственно на местах [на избирательных участках]. Штат мобильных бригад будет состоять в этом году, скорее всего, из 4–5 машин. Сейчас собираем данные о том, сколько мы сможем выставить. Будут ездить и по Пензе, и по области», — сказал собеседник агентства.

Андрей Глухов уточнил, что в координационный штаб войдут наиболее опытные наблюдатели, которые будут выступать в роли наставников и консультировать остальных членов корпуса по сложным вопросам.

Он отметил, что наблюдатели будут представлены во всех районах Пензы и области, однако «все избирательные участки, которых в регионе более 1 тыс. 100, закрыть не удастся».

По словам Андрея Глухова, точные списки сейчас формируются.

Он сообщил также, что в число наблюдателей вошли студенты четырех государственных вузов, которые действуют на территории Пензенской области.

«Подготовку прошли все наблюдатели корпуса «За чистые выборы». Завтра у нас будет итоговый тренинг-семинар. Те, кто будет [наблюдать за ходом голосования] как члены участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса, как раз получат документы, чтобы попасть непосредственно на свои участки», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, наблюдатели корпуса получат направления от семи из десяти партий, участвующих в выборах — это ЛДПР, «За справедливость», «Зеленые», «Патриоты России», «Партия пенсионеров», «Партия социальной защиты» и партия «Родина».