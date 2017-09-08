Иван Белозерцев обратился к жителям Пензенской области в связи с предстоящими выборами Политика

Пенза, 8 сентября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обратился к жителям региона в связи с выборами, которые пройдут в единый день голосования.

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«10 сентября в Пензенской области состоятся выборы депутатов Законодательного собрания. Я прошу вас прийти в этот день на избирательные участки и выразить свою гражданскую позицию — проголосовать за кандидата, достойного представлять ваши интересы», — сказал он.

Иван Белозерцев отметил, что от того, какие законы принимают депутаты, от их умения слышать своих избирателей и находить решение волнующих граждан проблем зависят настоящее и будущее региона.

«Не оставайтесь равнодушными, отдайте свой голос за стабильность и процветание Пензенской области!» — цитирует губернатора пресс-служба регионального правительства.