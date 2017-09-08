Оштрафована председатель УИКа в Колышлейском районе Политика

Пенза, 8 сентября 2017. PenzaNews. Председатель находящейся в Колышлейском районе Пензенской области участковой избирательной комиссии №589 Татьяна Тростянская привлечена к административной ответственности за нарушение порядка заверения копий об итогах голосования на выборах депутатов Госдумы России седьмого созыва.

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«Установлено, что председатель комиссии 18 сентября 2016 года выдала копии протоколов об итогах голосования, заверенные с нарушением требований законодательства. В частности, в них отсутствовали дата и время заверения, прописные записи цифровых обозначений итогов голосования, были отражены не все подписи членов комиссии и не указаны номера экземпляров», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что по данному факту было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 5.6 КоАП РФ «Нарушение прав члена избирательной комиссии, комиссии референдума, наблюдателя, иностранного (международного) наблюдателя, доверенного лица или уполномоченного представителя кандидата, избирательного объединения, члена или уполномоченного представителя инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума либо представителя средства массовой информации».

«Постановлением мирового судьи на [Татьяну] Тростянскую наложен административный штраф в размере 1 тыс. 500 рублей», — сказала собеседница агентства.

Светлана Артамонова уточнила, что постановление в законную силу пока не вступило.