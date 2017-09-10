Корпус «За чистые выборы» не выявил серьезных нарушений в Пензенской области Политика

Пенза, 10 сентября 2017. PenzaNews. Наблюдатели корпуса «За чистые выборы» не зафиксировали серьезных нарушений в Пензенской области в единый день голосования, 10 сентября, по данным на 19.00. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил региональный координатор корпуса Андрей Глухов.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Пока ничего такого не выявлено. Дай бог, если до конца [работы избирательных участков] будет спокойно», — сказал собеседник агентства.

По словам Андрея Глухова, большинство тревожных сигналов было зарегистрировано утром, когда наблюдатели корпуса только пришли на участки.

«В большинстве своем это проблемы с документацией. Допустим, был случай — забыли указать какой-то район, а указали только Пензенскую область и село», — пояснил он.

Координатор корпуса добавил, что затем было проверено несколько сообщений о нарушениях, в том числе из открытой информационной системы для наблюдения за выборами «Национальный общественный мониторинг», после чего один из фактов подтвердил находившийся на участке представитель корпуса.

«Было выявлено нарушение на участке №159. К нам обратился наблюдатель с заявлением о том, что один из членов УИК с правом совещательного голоса от одномандатника ведет себя некорректно — осуществляет видеосъемку в неположенных местах, ведет себя очень жестко. Фамилию и имя сказать не могу, просто не помню. От коммунистов — либо от одномандатников, либо от партии — точно сказать не могу. […] Непосредственно я приехал на участок, собрали показания со всех иных участников избирательного процесса. Все действительно утверждают, что было нарушение. Наш наблюдатель на участке написал заявление. В итоге данное лицо было удалено с участка», — сказал Андрей Глухов.

Он отметил, что еще один конфликтный случай произошел на участке №172 в Веселовке.

«Там также наблюдатель от Коммунистической партии вел себя очень некорректно. Он оскорблял даже членов УИК. […] Соответственно также приехали на место, изучили ситуацию. Члены избирательной комиссии составили жалобу на него, он составил жалобу на членов УИК. Сейчас идет разбирательство», — пояснил собеседник агентства.

Координатор корпуса «За чистые выборы» добавил, что поступало обращение по поводу подозрительного поведения наблюдателей в Арбеково, но выехавшая на место мобильная бригада нарушений не выявила.

«Руководитель мобильных бригад Арман Маргарян […] уже «откатал» сегодня около 280 км», — сказал Андрей Глухов.

Он сообщил, что в день выборов были задействованы примерно 300 представителей корпуса, большинство из которых были членами УИКов с правом совещательного голоса, часть осуществляли функции рядовых наблюдателей, около 25 работали в штабе, а также функционировало три мобильные бригады.

«Распределение ребят по участкам у нас идет добровольное — кто куда хочет, туда и идет. На некоторых — один человек, на некоторых есть и по три», — уточнил координатор.